Evan Fournier marque 15 points à New York mais cède son record à DiVincenzo

Evan Fournier a retrouvé son adresse pour son retour à New York face à Donte DiVincenzo. Dans le dur la veille, le vétéran a cette fois inscrit 15 points – soit sa deuxième meilleure performance chez les Pistons – à 5/11 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), pris 2 rebonds et 2 donné 2 passes décisives en 20 minutes au Madison Square Garden.

Evan Fournier 🇫🇷 15 POINTS

2 REB / 2 AST / 1 STL Les Pistons s'inclinent à New York pic.twitter.com/icSfGUb88Z — NBA France (@NBAFRANCE) March 26, 2024

Donte DiVincenzo monte à 40 points

Néanmoins, le leader offensif de l’équipe de France est arrivé sur le terrain au bout de 7 minutes et 24 secondes de jeu alors que le score était déjà de 25 à 8 en faveur des Knicks, qui ont marqué 8 de leurs 9 premiers tirs. S’il a de suite trouvé le chemin du panier, il n’a pas pu ramener les siens au score (36-17 après un quart-temps, 124-99 au final). Il faut dire que les locaux étaient chauds face à la pire équipe de la NBA cette saison (12 victoires et 60 défaites), qui plus est privée de Cade Cunningham, Jalen Duren, Ausar Thompson, Simone Fontecchio et Isaiah Stewart. Le potentiel international italien Donte DiVincenzo a d’ailleurs inscrit 40 points en marquant 11 paniers à 3-points, sur 20 tentatives. Il a ainsi battu le record de J.R. Smith et Evan Fournier, auteurs de 10 tirs primés sur un match avec les Knicks.

« Je ne suis pas du tout surpris, a commenté Evan Fournier au micro du New York Post. Il a vraiment trouvé son rôle, bravo à lui. Il a une très bonne alchimie avec les autres joueurs, en particulier avec J.B. (Jalen Brunson, le menru), et il est très malin pour trouver la fenêtre pour trouver un 3-points, avec une réalisation très rapide. Il fait une saison d’enfer et il mérite (ce record). Honnêtement, il a le profil parfait pour leur façon de jouer, et je suis content pour lui ».

Donte DiVincenzo devrait maintenant faire tomber un autre record d’Evan Fournier, celui du plus grand nombre de 3-points marqués en une saison des Knicks. En 2021-2022, Evan Fournier en a inscrit 241, Donte DiVincenzo en est à 234 avec encore 11 rencontres de saison régulière à disputer.