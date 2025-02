Minnesota fait tomber OKC pour son premier match de la saison sans Gobert

Blessé au dos, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a manqué son premier match de la saison ce jeudi 13 février. Cela n’a pas empêché Minnesota, également privé de Julius Randle, Mike Conley et Donte DiVincenzo de faire tomber le leader de la conférence Ouest, Oklahoma City (116-101).

Rudy Gobert (lower back spasms) will miss his 1st game of season tonight vs. OKC — he had played in 83 of prior 84 games (including playoffs).

4 weeks ago MIN had 7 players who had appeared in every game — most in NBA.

That group is now down to 2 — NAW & Jaden McDaniels. pic.twitter.com/BWhSkx9eC9

— Alan Horton (@WolvesRadio) February 14, 2025