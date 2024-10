Mohamed Diarra signe ses vrais débuts avec Limoges : « J’ai tardé à avoir mon moment mais il est arrivé »

Sensation du printemps en NCAA, Mohamed Diarra sera-t-il l’une des belles histoires de l’automne au Limoges CSP ? Samedi 19 octobre, lors de la victoire en face au Mans, le jeune intérieur s’est en tout cas révélé avec son meilleur match de la saison. L’ancien joueur de NC State a notamment été décisif au coeur des prolongations, thématique de cette 5e journée de Betclic ELITE.

« Quand le coach me donne ma chance, j’essaie de la saisir »

Si Mohamed Diarra (2,07 m) a marqué le dernier lay-up, symbole de la victoire pour Limoges contre le MSB (92-90, a.p.), l’enfant de Montreuil a fait bien plus que cela en fin de partie. De par sa présence au rebond et sa dissuasion, l’intérieur a permis au Cercle Saint-Pierre de finalement conclure. Aux côtés du duo Nicolas Lang – Trevon Bluiett (47 points à eux deux), Mohammed Diarra a ajouté 14 points à 4/6 à 2-points et 1/2 à 3-points, ainsi que 12 rebonds dont 4 offensifs et 3 passes décisives pour 1 ballon perdu en 29 minutes de jeu.

« J’ai tardé à avoir mon moment mais il est arrivé et on ne va plus le ranger (rire). Le début de saison a été un peu compliqué mais quand le coach me donne ma chance, j’essaie de la saisir. J’espère que ça va continuer. » (via Matthieu Marot, du Populaire du Centre)

En cinq matchs de championnat, Mohamed Diarra tourne à 7,6 points à 59% aux tirs et 5,4 rebonds en 17 minutes de jeu en moyenne. Rafraîchissant dans ses propos pour ses débuts en Betclic ELITE à 24 ans, Mohamed Diarra espère désormais se lancer avec le Limoges CSP. L’ancien joueur de Gravelines-Dunkerque et Orléans peut être l’une des belles surprises de la saison par son moteur, sa verticalité et son tir extérieur. À lui de le prouver dans la durée désormais au niveau professionnel, comme il a su le faire à l’échelon universitaire américain ces deux dernières saisons.