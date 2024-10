Limoges vient à bout du Mans après une double prolongation, Strasbourg gifle l’autre joue de Nancy

Il a fallu attendre la 5e journée de Betclic ELITE pour avoir la première prolongation de la saison. Mais ce samedi 19 octobre, ce n’est pas une, ni deux mais trois prolongations auxquelles on a eu droit dans le championnat de France. Après la victoire de Dijon chez la JL Bourg au-delà du temps réglementaire, le Limoges CSP s’est imposé après deux prolongations face au Mans (92-90, a.p.).

Hudgins et Penda ont maintenu Le Mans jusqu’au bout de la nuit

Beaublanc a pu croire que ses protégés n’y arriveraient pas face au Mans. Mais finalement, au bout du compte, de deux prolongations surtout, le Limoges CSP est ressorti vainqueur de sa confrontation face au MSB. Porté par un duo Nicolas Lang – Trevon Bluiett en feu (47 points à eux deux dont 11/17 à 3-points), le Cercle Saint-Pierre avait pris l’ascendant dans le 4e quart-temps d’une partie très accrochée (26 changements de leaders).

Mais Le Mans n’a rien lâché et, à force de grappiller des rebonds offensifs (18 sur 54 au total), les tirs ont fini par rentrer. Même à la dernière seconde, puisque c’est avec à peine 0,8 secondes sur l’horloge que Trevor Hudgins (12 points) a arraché la première prolongation, d’un floater un poil miraculeux et d’un chronomètre enclenché avec du retard. Encore largué lors de cette première période supplémentaire (83-75), c’est cette fois l’adresse extérieure qui a permis au MSB d’en arracher une seconde, avec Noah Penda (17 points et 7 rebonds) en dernière lame (83-83). Malgré ses deux coups de massues, les Limougeauds n’ont pas abdiqué, et ont fini par y arriver, à leur 3e victoire en 3 matchs à Beaublanc. Dans les 30 dernières secondes, le rookie au niveau professionnel Mohamed Diarra (14 points et 12 rebonds) a inscrit un lay-up (90-88), décisif après une perte de balle rédhibitoire de Williams Narrace qui tentait de trouver TaShawn Thomas seul sous le cercle.

Joueur le plus utilisé lors de cette rencontre (43 minutes), Nicolas Lang (22 points dont 6/10 à 3-points) aurait pu être le seul à souhaiter une 3e prolongation, afin de battre le record historique de tirs extérieurs inscrits d’Eric Micoud. Mais quoi de mieux que d’inscrire les trois tirs encore manquants pour le dépasser dans son Alsace natale, lors de la prochaine journée, au Rhénus de Strasbourg.

Nancy n’a pas appris du match de Coupe de France

Entre la SIG Strasbourg et le SLUC Nancy, on a presque eu une copie conforme de la rencontre de Coupe de France disputé plus tôt dans la semaine. Toujours au Rhénus, les Alsaciens ont une nouvelle fois dominé leurs voisins lorrains (96-76) dans ce 2e derby de l’Est en à peine 72 heures. Porté par un bon Edon Maxhuni (11 points et 3 passes décisives) pour déjà creuser l’écart en première période (49-34), la formation de Laurent Vila n’a pas relâché sa concentration après la pause.

Après une prestation déjà limite mercredi, le SLUC conclut une semaine à oublier dans la capitale alsacienne. « On a joué comme des U21 », pestait l’entraîneur nancéien Sylvain Lautié auprès de L’Est Républicain. Pour Strasbourg, l’on espère que cette visite fructueuse du voisin lorrain va permettre d’enclencher une véritable dynamique positive.