Coupe de France : Strasbourg sans pitié avec Nancy, l’Élan Chalon panse ses plaies à Orchies

Si beaucoup d’équipes de l’élite continuent à bouder parfois la Coupe de France, cette dernière reste toujours l’occasion pour certains de se refaire un peu dans la cerise dans un début de saison morose. C’est exactement ce qu’ont pu faire la SIG Strasbourg et l’Élan Chalon ce mercredi 16 octobre pour conclure le stade des 1/32e de finale de la compétition.

La honte nancéienne, Chalon-sur-Saône se rassure

« Une défaite comme ça, c’est un peu la honte ». On ne peut que rejoindre Antony Labanca, lucide dans ses propos rapportés par L’Est Républicain, après la débâcle reçue par Nancy à Strasbourg (106-66). Laminé dans les grandes largeurs avec un écart de 40 points à l’arrivée, le SLUC n’a été que l’ombre de lui-même au Rhénus ce mercredi soir. Dans son antre, la SIG a notamment pu compter sur un grand Malik Fitts, auteur de 29 points à 9/15 aux tirs). Si Laurent Vila se satisfaisait du visage montré par son équipe, le technicien catalan sait que le 2e affrontement à venir contre Nancy, en championnat, sera tout autre samedi 19 octobre. Mais le club alsacien est désormais mieux armé, avec le retour d’Edon Maxhuni.

Alors que l’inquiétude commence à prendre place au sein du Colisée, l’Élan Chalon a enfin pu s’offrir une éclaircie en ce début de saison. Malgré un handicap de 14 points au départ face à Orchies, la formation de Savo Vucevic est finalement parvenue à s’imposer avec 12 points d’avance dans le Nord (83-95). Avec un Lionel Gaudoux quasi-parfait (18 points à 7/7 aux tirs et 4/5 aux LFs)) et un Jeremiah Hill en triple-double (12 points, 11 rebonds et 10 passes décisives), le club bourguignon a fait parler sa supériorité athlétique pour signer sa première victoire de la saison toutes compétitions confondues.