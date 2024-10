L’Élan Chalon inquiète, y compris son entraîneur Savo Vucevic : « Il faut changer quelque chose »

La moue déconfite, les bras ballants, la cinquantaine de supporters de l’Élan Chalon présents à Gentilly ce samedi 12 octobre a rapidement compris que leurs protégés n’ouvriront pas leur compteur de victoires à Nancy en cette saison 2024-2025. Toujours fanny de victoires en compagnie du Stade Rochelais, le visage de l’Élan Chalon sur ce début d’exercice est cependant bien plus inquiétant que celui du promu, avec une défense absente et des interrogations sur le niveau de certains joueurs étranger. Si Savo Vucevic n’a pas pour réputation d’être tendre avec ses joueurs, le technicien monténégrin, « inquiet », tire déjà la sonnette d’alarme.

Un Élan Chalon aux deux visages : « En match, c’est une autre équipe »

Peut-être car dans l’antre du SLUC, les premières minutes de la partie ont illustré tout ce qui ne va pas à Chalon-sur-Saône sur ce début de saison. Incapable de tenir les 1 contre 1, de stopper le jeu rapide nancéien ou de commettre des fautes en empêchant le and-one adverse, les défaillances chalonnaises pointent toutes vers une même partie du terrain : la défense. « C’est inquiétant car la défense c’est la volonté, l’envie », commençait Savo Vucevic en conférence de presse.

L’entre-deux à peine donné, l’Élan Chalon s’est retrouvé mené 10-0 par Nancy, avec un Clément Frisch et un Shevon Thompson libres de marquer à leurs guises dans les premières secondes. « On commence pratiquement tous les matchs de la même manière, pestait l’entraîneur chalonnais. On travaille à l’entraînement mais en match, c’est une autre équipe. » De loin la pire défense du championnat sur ce début d’exercice, avec 92 points encaissés par match.

« J’ai même vu de la triche »

Après s’être maintenu la saison dernière pour son retour dans l’élite, l’Élan Chalon a opéré une sérieuse revue d’effectif cet été. L’acclimatation des nouveaux joueurs, dans une équipe où seuls Lionel Gaudoux, Olivier Cortale et Akram Naji sont les seuls rescapés de la saison dernière, aurait pu être un argument avancé pour justifier un départ compliqué. En délicatesse sur les premières rencontres, l’ancien joueur d’Orléans Jamel Morris a sorti son meilleur match contre le SLUC Nancy (20 points à 7/14 aux tirs). Ce qui n’a pas été le cas de Jeremiah Hill, le meneur ayant vécu une soirée compliquée en Lorraine (4 points à 1/6 aux tirs).

Mais c’est avant tout un souci d’attitude côté Chalonnais pour le moment, plus que d’assimilation de nouveaux systèmes ou schémas : « Il y a un manque d’envie. Je ne vois pas d’engagement. Il y a des choses que l’on réclame et on est incapables de les obtenir. » Et si le niveau de jeu est une chose, la motivation et l’envie sont des prérogatives auxquelles on ne peut pas se soustraire au plus haut niveau : « J’ai même vu la triche ce soir, avançait Savo Vucevic. Je peux tout comprendre sauf la tricherie ».

Et maintenant que l’Élan a « la pression », il va falloir réussir à changer quelque chose pour inverser cette spirale négative en Betclic ELITE. Déjà au niveau des joueurs, après quelques journées seulement de championnat ? « On doit changer la manière de se comporter de certains. On doit changer la façon de jouer. Tous les changements sont bienvenus si ils sont nécessaires », abondait l’ancien coach de la JL Bourg. Et vite, car le calendrier de l’Élan Chalon restera corsé dans les prochaines semaines, avec la réception de l’ASVEL et des déplacements à Nanterre et Limoges.

Propos recueillis à Nancy.