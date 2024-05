Mohamed Diawara et Mohammad Amini disputeront l’Adidas Eurocamp

La composition des équipes en lice pour participer à l’Adidas Eurocamp a été dévoilée jeudi. L’évènement, auquel James Harden et Nikola Jokic, entre autres, sont pressentis pour participer, réunira une fois de plus de nombreux prospects internationaux. Parmi eux cette année, deux noms bien connus en France: Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans) et Mohammad Amini (1,99 m, 19 ans).

Le premier, prêté par Paris à Poitiers cette saison (8,5 points, 2,8 rebonds et 1,4 passes décisives) et inscrit à la prochaine Draft NBA, tentera de séduire les nombreux scouts réunis en Italie. Le second, très en vue cette année avec les Espoirs de Monaco (19,1, points, 7,9 rebonds et 3,9 passes décisives) et fraîchement engagé auprès de Nancy pour sa première expérience professionnelle, aura lui aussi l’occasion de se montrer.

Le Pictavien portera les couleurs de la Team Eurocamp, alors que la pépite iranienne évoluera pour la Team World en compagnie du Sénégalais Assane Sankare, brillant début avril lors de l’Adidas Next Generation de Paris (14,8 points et 11,0 rebonds pour 24,8 d’évaluation). Les deux représentants de notre championnat de France tenteront de faire aussi bien que Nadir Hifi (1,85 m, 21 ans) l’an dernier, vainqueur du tournoi, MVP de la finale et retenu dans le cinq idéal de la compétition avec 15,7 pts à 55%, 3,6 passes et 3,6 rebonds de moyenne.

A noter que les jeunes prodiges seront coachés par plusieurs grands noms de la NBA, parmi lesquels Jason Terry (assistant coach à Utah) et Dave Joerger (assistant coach à Milwaukee).