Mohammad Amini (Nancy) premier joueur LNB à se présenter à la Draft NBA 2025

Arrivé en France en 2022 du côté de l’AS Monaco, Mohammad Amini (1,99 m, 19 ans) poursuit son ascension. L’ailier iranien, qui évolue cette saison avec le SLUC Nancy en Betclic ÉLITE, a annoncé ce mercredi sa candidature anticipée à la Draft NBA 2025. Il devient le premier joueur de LNB à s’y inscrire pour cette cuvée.

Happy to announce that Mohammad AMINI has officialy declared as an early entry in the NBA draft. #NBA #nbadraft2025 pic.twitter.com/xdaRCQ0d0q

