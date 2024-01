Monaco a « des enseignements à tirer » de la défaite contre l’Olympiakos, la satisfaction Jaiteh

Comme tout va vite en EuroLeague… Une mauvaise semaine à deux matchs d’EuroLeague et la densité européenne de la saison vous rattrape en un rien de temps. Après avoir terminé la phase aller de la compétition européenne dans le top 5, Monaco se retrouve désormais éjecté des six meilleures équipes (celles directement qualifiées pour les quarts de finale des playoffs) avec une 8e place (à égalité de bilan avec le 9e, le 10e et le 11e).

Après la grosse déconvenue face au Maccabi Tel-Aviv, la Roca Team a cependant montré de bien meilleures choses chez l’Olympiakos. Mais ces deux défaites face à des concurrents direct font mal au bilan comptable. Cependant, l’entraîneur Sasa Obradovic a trouvé des points positifs de la dernière au Pirée. En Grèce, Monaco a été devant une large partie de la rencontre, alors même que Mike James (10 points) a réalisé son plus petit total de la saison.

Des leçons, comme le fait de Monaco peut faire plus que survivre dans une rencontre même quand son adresse extérieure n’est pas au rendez-vous (6/20 de réussite aux tirs à 3-points). Dans l’enfer du Pirée, l’ASM n’a également pas cédé à la pression des supporters grecs, ne perdant que quatre ballons sur toute la partie. L’entraîneur Sasa Obradovic a également vu que certains joueurs pouvaient lui rendre sa confiance, à l’image de Mam’ Jaiteh, auteur de son gros total de points depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues (14 points à 7/9 aux tirs et 4 rebonds), après un automne difficile, perturbé par une blessure dès l’entame.

« C’est un défaite vraiment frustrante. On a été devant tout du long, on a bien abordé le match, on était bien dans l’intensité et la présence. Mais on a quelques absences. Face à une équipe comme ça, chez elle, on ne peut pas se permettre d’avoir ces trous-là. C’est vraiment très frustrant. Ma performance ? J’essaye de pouvoir aider un maximum, d’être prêt quand on fait appel à moi. Je vais continuer à le faire. Mais c’est la défaite qui prime ce soir. Faire ça quand on perd, c’est moins bien… »