Monaco – Barça : l’heure des grandes batailles pour la Roca Team

L’AS Monaco Basket attaque ce mercredi soir (19h, en direct sur SKWEEK et TV Monaco) sa quatrième campagne consécutive de playoffs en EuroLeague, avec en ligne de mire un retour au Final Four. Face à elle, le mythique FC Barcelone, revenu à son meilleur niveau après une fin de saison régulière tonitruante. La Roca Team de Vassilis Spanoulis s’avance pleine d’envie et portée par un public qui attend ce rendez-vous depuis des mois.

Une série au sommet face à un géant d’Europe

Il y a des confrontations qui font vibrer tout un continent. Monaco – Barça en quart de finale d’EuroLeague en fait partie. Entre une équipe de la Principauté qui monte en puissance depuis plusieurs saisons, et un FC Barcelone au palmarès XXL (2 EuroLeague, 20 Liga, 27 Coupe du Roi…), la série s’annonce bouillante. Surtout que Monaco, deuxième meilleur bilan de l’EuroLeague depuis 4 ans, veut confirmer qu’il joue désormais dans la cour des grands.

« Un club légendaire se dresse face à nous avec le Barça. Mais c’est un challenge qui plaît à notre Roca Team », a résumé le manager général Oleksiy Yefimov.

Avec Mike James (élu dans le deuxième cinq de la saison), Daniel Theis, Jordan Loyd, Alpha Diallo ou encore Mam Jaiteh, la Roca Team a les armes pour rivaliser. Et elle le sait. « Les playoffs, c’est une nouvelle histoire. Il faudra le meilleur Monaco », a averti le coach Vassilis Spanoulis.

Le Barça revient fort, malgré les absents

Si le Barça a navigué hors du Top 8 pendant longtemps, il a terminé très fort (6 victoires sur les 7 derniers matchs) pour s’offrir la 5e place. Un renouveau impulsé par le retour de Jan Vesely, mais aussi les performances XXL de Kevin Punter, désormais l’un des shooteurs les plus redoutables d’Europe.

« On a fini 5e malgré les pépins, preuve qu’on est devenu une équipe », a confié Punter après le succès décisif face à Bologne.

Mais les Catalans sont affaiblis : Nico Laprovittola, Juan Nunez et Chimezie Metu sont out pour la saison. Cela n’empêchera pas le Barça d’être un adversaire féroce, notamment avec Tomas Satoransky à la baguette, Jabari Parker à la finition, et Youssoupha Fall dans la raquette. En saison régulière, le club catalan a battu deux fois celui de la principauté.

La Roca Team en pleine confiance

Dimanche à Dijon, Monaco a pu répéter ses gammes avec un cinq très proche de celui qui pourrait débuter ce mercredi : James, Loyd, Diallo, Theis et Blossomgame. Mam Jaiteh, auteur du panier de la victoire, a montré qu’il était prêt.

« Le but, c’est de gagner les trois matchs le plus tôt possible… Ce sera une série physique, mais on saura rester solidaires », a déclaré l’intérieur français.

Monaco aura l’avantage du terrain et pourra s’appuyer sur un public de feu à Gaston Médecin pour ce Game 1. Pour Mike James, meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague, ce pourrait être l’occasion de briller une nouvelle fois dans un moment décisif. L’objectif est clair : aller fin mai à Abou Dabi, et jouer le Final Four.

Programme de la série (au meilleur des 5 manches) :