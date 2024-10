Monaco a le moins modifié son effectif à l’intersaison, Chalon a presque tout changé

Le média Ball Metrics a dressé le classement des clubs de Betclic ÉLITE ayant le moins modifié leur effectif à l’intersaison 2024. C’est l’AS Monaco, qui a conservé quasiment trois quarts de son groupe (74,2%), qui arrive en tête. Paris (68,3%) et Gravelines-Dunkerque (66,9%) complètent le podium alors que l’Élan Chalon, qui n’a conservé que Olivier Cortale et Lionel Gaudoux, est tout en bas (17,5%). Le choix du renouveau ne fonctionne pas pour le moment pour la formation bourguignonne qui n’a gagné qu’une fois après six journées de championnat.