Monaco – Fenerbahçe : un choc décisif avec l’incertitude Daniel Theis

Battu par le Maccabi Tel-Aviv puis Le Mans en Coupe de France, l’AS Monaco doit impérativement réagir ce jeudi à partir de 19h face au Fenerbahçe, pour la 30e journée d’EuroLeague. Une victoire permettrait de sécuriser une place dans le Top 4, mais l’incertitude plane autour de Daniel Theis (2,03 m, 32 ans), victime d’un choc contre le Maccabi.

Un sommet crucial à Gaston Médecin

À cinq journées de la fin de la saison régulière, chaque victoire est décisive. Actuellement 4e, la Roca Team doit s’imposer pour conserver son avance sur ses poursuivants et éviter une lutte dangereuse pour le Top 6. En face, Fenerbahçe (2e) arrive en pleine confiance avec dix victoires sur ses douze derniers matchs d’EuroLeague. L’équipe de Sarunas Jasikevicius a notamment remporté des succès essentiels face à Milan, Paris et l’Olympiakos.

Monaco se souvient encore de l’élimination en quarts de finale la saison passée face aux Turcs, battu à domicile lors du match 5 après une prolongation irrespirable. Cette fois, la donne est différente, mais l’enjeu est tout aussi immense.

Une défense monégasque sous pression

Les 100 points encaissés contre Le Mans en Coupe de France ont ravivé les inquiétudes sur la solidité défensive des Monégasques. « Nous devons montrer quel genre d’équipe nous sommes », a insisté l’entraîneur Vassilis Spanoulis avant la rencontre. « C’est un match que nous devons gagner. Le plus important n’est pas d’être 3e, 4e ou 5e aujourd’hui, mais de trouver notre meilleure forme et d’enchaîner les victoires pour progresser mentalement. »

Un défi d’autant plus complexe que Monaco pourrait être privé de Daniel Theis, touché au dos face au Maccabi Tel-Aviv la semaine dernière. En cas d’absence de l’Allemand, la Roca Team devra s’appuyer sur Mam Jaiteh, Donatas Motiejunas et Georgios Papagiannis pour contrer la puissance turque dans la raquette.

« Nous devons défendre mieux et avancer »

Face à un adversaire aussi structuré que le Fenerbahçe, la bataille défensive sera essentielle. Mike James (1,85 m, 34 ans), capitaine de l’ASM, l’a bien compris : « Chaque résultat compte désormais. On ne peut pas changer ce qui s’est passé avant, mais il faut se concentrer sur ce match, jouer dur et respecter nos bases. Nous devons défendre mieux et avancer. »

Si Monaco veut s’imposer, il faudra retrouver l’intensité et la cohésion affichées lors des victoires contre le Real Madrid et Baskonia en 2025. L’esprit de revanche, né de l’élimination en EuroLeague et de la récente défaite en Coupe de France, pourrait être un moteur puissant.

⚔️ Monaco – Fener : un choc dans les hauteurs du classement de l'Euroleague, une grande bataille à venir à Gaston Médecin ! 🛡⏫️ 📝 Le preview 🆚️ @FBBasketbol 💥https://t.co/pJu0tU5DUA#DagheMunegu #EveryGameMatters pic.twitter.com/3RounwXO9t — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 19, 2025

Une Roca Team attendue au tournant

L’atmosphère s’annonce électrique à Gaston Médecin, qui sait désormais pousser son équipe quand il le faut. Après deux défaites frustrantes, Monaco n’a plus le droit à l’erreur. Un succès face à Fenerbahçe permettrait d’aborder la dernière ligne droite avec plus de sérénité.