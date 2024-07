Monaco : Jordan Loyd attendu au Maccabi Tel-Aviv, Hall et Brown sur le départ

L’AS Monaco va perdre une partie de ses joueurs cadres. Selon nos informations, Jordan Loyd (1,93 m, 30 ans) devrait se rendre à Tel-Aviv ce vendredi 12 juillet afin de signer un contrat de deux saisons au Maccabi. Joueur de la Roca Team depuis deux ans, l’arrière va donc quitter la principauté. Au Maccabi Tel-Aviv, Jordan Loyd sera attendu comme un joueur majeur avec un salaire de 1,1 million d’euros en 2024-2025 puis de 1,2 million en 2025-2026.

Baskonia a fait une offre à Donta Hall

Jordan Loyd ne sera pas le seul joueur à quitter Monaco puisque Donta Hall (2,06 m, 26 ans) n’est pas non plus conservé pour l’état major monégasque. Arrivé en 2021, le natif de Luverne dans l’Alabama pourrait continuer sa carrière à Baskonia. Le club basque lui a adressé une première offre de contrat. Une contre-proposition pourrait être faite dans les jours à venir. Le troisième pivot de la Roca Team en 2024-2025, en plus de Georgios Papagiannis (2,20 m, 27 ans) et Mam Jaiteh (2,11 m, 29 ans), pourrait plutôt être Donatas Motiejunas. Le pivot lituanien négocie actuellement pour rester chez les champions de France.

Enfin, autre joueur au centre du dispositif de Sasa Obradovic, John Brown III (2,03 m, 32 ans) se retrouve libre. L’AS Monaco n’a pas activé l’option lui permettant de prolonger l’ailier-fort, qui figure parmi les meilleurs défenseurs de l’EuroLeague. Les craintes concernant l’état de l’épaule du Floridien demeuraient importantes. Ce dernier a déjà été remplacé par Vitto Brown (2,03 m, 28 ans) alors que Jaron Blossomgame (2,01 m, 30 ans) a prolongé et que Petr Cornelie (2,11 m, 28 ans) est toujours sous contrat.