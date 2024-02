Monaco – Nanterre, Strasbourg – Nancy… Les affiches du top 8 de la Coupe de France dévoilées

Les affiches du top 8 de la Coupe de France 2024 sont désormais connues. Le tirage au sort a été effectué avant la rencontre de Betclic ELITE entre Nanterre et Monaco à Paris La Défense Arena. Un petit avant-goût de ce que l’on pourra découvrir à l’Arena Loire de Trélazé les 16 et 17 mars.

Puisqu’en effet, Nanterre et Monaco vont se recroiser dans le Maine-et-Loire. Cet affrontement constituera la plus belle affiche de ces quarts de finale. Le vainqueur de ce choc sera opposé au gagnant du derby du Grand Est, entre Strasbourg et Nancy. Les deux autres quarts de finale opposeront des équipes de division différente, entre l’Élan Béarnais (Pro B) opposé à la JDA Dijon (Betclic ELITE) et la JA Vichy confrontée à l’ESSM Le Portel.

Les quarts de finale se disputeront le samedi 16 mars, suivis des demi-finales le lendemain dimanche 17 mars. Les rencontres du top 8 de Trélazé seront à suivre sur la plateforme Skweek.