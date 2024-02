Monaco – Paris : une affaire de suprématie

Y-a-t-il vraiment Monaco et les autres dans le championnat de France ? Depuis le début de saison, le Paris Basketball s’évertue à prouver que non, avec un style novateur et des résultats probants en EuroCup. Mais à chaque fois que le club de la capitale a croisé la route du champion, la Roca Team s’est faite un malin plaisir de lui rappeler la hiérarchie : une claque à Gaston-Médecin début décembre (84-62), lors d’un match marqué par l’altercation entre Jordan Loyd et Gauthier Denis, puis une nouvelle démonstration monégasque au retour à Bercy, malgré un score final atténué par un dernier run parisien (92-85).

« On avait envie de montrer qu’il y avait deux niveaux d’écarts entre eux et nous », répète Matthew Strazel. « Eux, j’ai entendu ces derniers jours qu’ils ont à cœur de montrer qu’ils sont juste à côté de nous. Mais nous, si on peut encore une fois montrer la hiérarchie et prouver à tout le monde que nous sommes meilleurs qu’eux, on va essayer de le faire du mieux qu’on peut. En championnat, on arrive bien à démontrer qu’on est censé être au-dessus des autres équipes. Si on peut le faire aussi sur un week-end de trois jours pour conforter ce statut, ce sera avec plaisir. »

Poussé dans ses derniers retranchements par Saint-Quentin vendredi soir (71-67), le Paris Basketball tentera, a contrario, de prouver que l’écart s’est réduit ces dernières semaines vis-à-vis de l’ogre monégasque. Ou, au moins, de faire mieux que ses deux dernières prestations face à la Roca Team.

« Ce n’est pas seulement que nous sommes à 0-2 contre eux », explique Tuomas Iisalo. « C’est surtout que je n’ai jamais aimé le visage que l’on a affiché contre eux. Mais ce samedi, nous avons l’opportunité de faire un pas en avant. Après, il va falloir qu’il se passe beaucoup de choses en 24 heures pour que l’on puisse y prétendre (par rapport à la prestation de Saint-Quentin, ndlr). On va voir comment ça va se passer, on va tout faire pour bien se préparer, c’est un super défi pour nous. Monaco est une très forte équipe, ils seront le favori évident et on va nous enfiler le costume de Saint-Quentin. Peut-être que c’est une bonne chose… Je ne suis sûr que personne de notre équipe se sentira trop confiant à l’idée d’aller affronter Monaco. C’est le meilleur état d’esprit que l’on puisse avoir, il va falloir entrer dans ce match avec un très fort sentiment d’urgence. Après nos deux matchs contre Monaco, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. »

