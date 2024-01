Monaco prend sa revanche sur l’Anadolu Efes et le duo Larkin-Beaubois

Monaco semble en mode revanche depuis une semaine en EuroLeague. Après avoir battu le Real Madrid la semaine passée, après avoir été surclassé au match aller, la Roca Team a également équilibré les débats contre l’Anadolu Efes. Défait lors de la rencontre aller face à l’équipe stambouliote (82-89), le club de la Principauté a bien résisté dans le dernier quart-temps pour décrocher son premier succès à l’extérieur en 2024 sur la scène européenne (78-80).

À Gaston-Médecin, le duo Shane Larkin – Rodrigue Beaubois avait fait très mal à Monaco, inscrivant 46 points à eux deux sur le Rocher. Dans leur antre du Sinam Erdem Sports Hall, le back-court a de nouveau failli s’offrir le scalp des Monégasques. Après avoir marqué 10 points de suite dans l’ultime période, le meneur américano-turc (14 points et 5 passes décisives) a laissé le devant de la scène à son compère français, qui nous a fait croire quelques instants qu’il allait arracher la prolongation.

Car après avoir inscrit un tir à 3-points dans le corner à 45 secondes de la fin, Rodrigue Beaubois (15 points à 6/12 aux tirs) a failli récidiver à 45°… si ses chaussures n’avaient pas mordu sur la ligne extérieure. Une histoire de millimètres bénéfique à la Roca Team, pour lui permettre de conserver un point d’avance (78-79, 39’53). Le joueur de l’Anadolu a bien eu une dernière balle de match derrière le 1/2 aux lancers-francs d’Elie Okobo (16 points pour 17 d’évaluation), mais n’a pas trouvé le cercle sur un tir compliqué.

Après avoir subi les 46 points du duo Larkin – Beaubois, le trio monégasque Mike James – Jordan Loyd – Elie Okobo leur a rendu la pareille avec le même total de points en cumulé. Après une première période accrochée, Monaco a pris l’avantage sur l’Anadolu Efes en fin de 3e quart-temps, à l’initiative d’un 12-2. Résilient, Monaco n’a pas cédé à la panique face au réveil de Shane Larkin, le choix de placer Alpha Diallo (11 points, 9 rebonds et 3 passes décisives) sur sa personne s’étant avéré payant lors des cinq dernières minutes.

Monaco (6e, 13 victoires) va pouvoir poursuivre son entreprise de vengeance la semaine prochaine dans sa salle Gaston-Médecin, successivement face au Partizan Belgrade et au Fenerbahçe. En première partie de saison, l’ASM avait été défait après prolongation en Serbie et largement dépassé en Turquie.

La réaction du meneur monégasque Jordan Loyd au micro de Skweek :

« C’est important pour l’équipe de décrocher une première victoire à l’extérieur en EuroLeague en 2024. Il faut que l’on construise là-dessus. On est une équipe, le danger peut venir de partout. On se cherche encore collectivement, on aurait pu encore faire mieux ce soir. »