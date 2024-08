Monaco conserve bien Élie Okobo, qui n’a pas activé sa clause NBA

L’aventure d’Élie Okobo (1,91 m, 26 ans) sur le Rocher continuera bien, comme prévue. L’arrière n’a pas activé sa clause NBA ce qui fait qu’il sera toujours un membre de l’AS Monaco sur les deux prochaines saisons.

Le club monégasque a annoncé sa prolongation ce dimanche 4 août, mais en réalité il était déjà sous contrat. Avec les prolongations de Mike James et Matthew Strazel ainsi que l’arrivée de Nick Calathes pour compenser les pertes de Jordan Loyd et Kemba Walker, les lignes arrières de la Roca Team restent bien remplies même si le club songe à recruter un autre poste 2/1.

Le choix de la stabilité

En 2023-2024, « Okoboss » était le troisième meilleur marqueur (12,8 points de moyenne) et le meilleur passeur (4,8) de l’équipe en Betclic ELITE. Ainsi que le deuxième meilleur marqueur en EuroLeague (11,0). Il a aussi réussi à hausser son niveau de jeu en playoffs, participant grandement aux deux titres de champion de France. Sa capacité à se créer son tir notamment dans les moments importants a permis aux Monégasques de débloquer nombre de situations délicates. Son seul regret ? La dernière possession du Match 5 du premier tour des playoffs d’EuroLeague contre Fenerbahçe. Reconnaissant l’avoir mal négociée, il a expliqué qu’il aurait dû donner la balle à Mike James. « C’est des expériences dont on apprend. Si je le mets, on va au Final Four et c’est dingue, mais je le rate. Faut apprendre et passer à autre chose. »

À 26 ans, Okobo va donc connaître sa quatrième saison d’affilée en Betclic Élite. Lors de sa signature à l’ASVEL en 2021, il sortait d’une aventure en NBA entre 2018 et 2021, qui avait débouché sur une centaine de matchs joués avec Phoenix. Auparavant, il avait déjà connu le championnat français avec l’Élan Béarnais, où il a évolué entre 2014 et 2018. Le Bordelais s’inscrit donc maintenant dans la stabilité à Monaco. Malheureusement pour lui, il n’a pas convaincuVincent Collet de le garder dans les 12 sélectionnés aux Jeux olympiques, puisqu’il en a été le dernier écarté avec Théo Maledon.

Elie Okobo s’est exprimé sur son choix de rester à Monaco jusqu’en 2026 : « Je suis content de ma prolongation ici à Monaco. Cela fait maintenant deux ans qu’on construit quelque chose avec l’équipe. À chaque fois, nous sommes très proches de remplir nos objectifs, notamment sur la scène européenne. On essaye de le faire du mieux possible en France. Je suis satisfait de cela. Je pense qu’avec le groupe qui s’étoffe, le travail que nous allons faire au quotidien avec le staff, il y a les moyens et les capacités d’atteindre nos ambitions. Ce ne sera pas facile, mais ça passera par du boulot au quotidien, trouver cette alchimie avec l’ensemble de l’effectif. Il me tarde vraiment que cette nouvelle saison commence, pour faire quelque chose de spécial. Et encore mieux que les années précédentes. »