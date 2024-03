Monaco recule à la cinquième place

Monaco descend à la cinquième place de la saison régulière de l’EuroLeague. Alors que la Roca Team s’est inclinée 98 à 80 contre Milan ce mercredi 20 mars pour la 30e journée, deux concurrents directs pour le Top 4 – et l’avantage du terrain en quarts de finale des playoffs qui va avec – se sont imposés.

Mathias Lessort à 30 d’évaluation

Le Fenerbahçe s’est imposé 88-74 contre le FC Barcelone et le Panathinaikos Athènes l’a emporté 89 à 76 sur le parquet de l’Étoile Rouge de Belgrade. Mathias Lessort (19 points à 6/10 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 8 fautes provoquées pour 30 d’évaluation en 37 minutes) a été pour beaucoup dans cette victoire en terre serbe alors qu’Amine Noua (2 points à 1/3 et 3 rebonds pour 4 d’évaluation en 10 minutes) reste impliqué dans la rotation de Sarunas Jasikevicius.

L’AS Monaco se retrouve au même niveau que les deux formations (19 victoires et 11 défaites) mais derrière au point-average particulier du fait de sa large défaite chez les Grecs. La bonne nouvelle du jour reste que le FC Barcelone, défait à Istanbul, est toujours à distance de ces trois équipes (20 victoires et 10 défaites). Attention également à ne pas chuter davantage car l’Olympiakos Le Pirée, qui reçoit l’ASVEL ce jeudi, est juste derrière (18 victoires et 12 défaites). Pour cela, la Roca Team devra se reprendre dès ce vendredi à domicile contre Valence. Une équipe de Valence qui s’est imposée face au Bayern Munich (voir ci-dessous) et reste bien placée dans la course au play-in.