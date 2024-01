Monaco subit la vengeance de Bonzie Colson et du Maccabi Tel-Aviv

Monaco a terminé 2023 de fort belle manière face au FC Barcelone. Espérant commencer 2024 sous les mêmes auspices, la Roca Team a plutôt connu une déconvenue face au Maccabi Tel-Aviv. Très facile vainqueur des Israéliens lors de la manche aller (107-79), l’ASM a cette fois subi toute la soirée les assauts de Bonzie Colson (27 points à 11/13 de réussite aux tirs) et de ses coéquipiers (11/24 à 3-points) dans leur arène décentralisée de Belgrade.

Monaco dominé sous l’arceau

Ce mardi, Monaco a en quelque sorte subi ce que le Maccabi avait enduré au match aller à Gaston-Médecin. Enfin surtout en première période, avant que Mike James (27 points dont 6/10 de réussite à 3-points, 5 rebonds et 7 passes décisives) ne se réveille. Sauf qu’auparavant et même par la suite, c’est bien Bonzie Colson qui a régné et emmené dans son sillage toute son équipe. Fameux joueur de 1 contre 1, l’ancien strasbourgeois n’a raté qu’un seul tir en première période pour compter déjà 16 points, auxquels s’ajouteront 11 supplémentaire en seconde période.

Dans le premier acte, dominé sous l’arceau (12 rebonds offensifs pour les Israéliens contre 5 pour les Monégasques), Monaco a encaissé plusieurs séries négatives : un 12-0 dans le premier quart-temps, (20-8, 8′), jusqu’à être mené de +18 en deuxième quart-temps (46-28).

Le réveil de Mike James ne suffit pas

Après avoir pu compter sur Kemba Walker (9 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) et Alpha Diallo (20 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) pour limiter les dégâts sur ses vingt premières minutes (49-35), le club de la Principauté a pu s’appuyer sur le réveil de sa star Mike James (18 points en MT2). Monaco est pourtant revenu tout près en fin de 3e quart-temps sur l’unique tir inscrit de Petr Cornelie (56-52, 33′). Encore tout proche avant les cinq dernières minutes (78-73, 35′), les hommes de Sasa Obradovic ont subi à cet instant une série rédhibitoire de 11 points à 0 et le Maccabi a ainsi pu se diriger vers une victoire pour débuter 2024 (93-73).

À égalité de bilan avant cette rencontre, Monaco (7e) compte désormais une victoire de retard sur son adversaire du soir (4e).

