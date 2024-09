Monaco trébuche une 3e fois de suite, Paris réussit son entrée en matière

L’AS Monaco commence timidement pour ses premiers pas sur les parquets cette semaine. Après s’être incliné contre l’Unicaja Malaga de Killian Tillie, le club de la Principauté a également mordu la poussière contre Baskonia (82-73). Une semaine en 0/3 pour Sasa Obradovic et ses joueurs, battus par Galatasaray Istanbul plus tôt dans la semaine.

Timothé Luwawu-Cabarrot prend une petite revanche sur Monaco

Malgré une belle réaction dans le dernier quart-temps (14-25), les Monégasques ont davantage subi qu’imposer leur jeu ce vendredi 7 septembre à Alhaurin de la Torre, en Andalousie. Incapable de mettre fin à la terrible série de défaites de l’ASVEL contre l’AS Monaco (10, toujours en cours), Timothé Luwawu-Cabarrot, recrue basque de l’intersaison, a pu se faire plaisir cette fois. Bien aidé par la défense de l’ancien Monégasque Donta Hall (6 points), l’ailier tricolore a inscrit 15 points en prenant le plus grand nombre de tirs de son équipe (6/15 de réussite).

Toujours sans Terry Tarpey et Matthew Strazel, ménagés, ni Mike James, en rééducation, l’AS Monaco a produit une partie trop inégale. Après avoir bien réagi dans le 2e quart-temps (13-27), rattrapant un départ diesel (17-8), la Roca Team a payé nouvelle période d’absence au retour des vestiaires (28-13 dans le 3e quart-temps). Alpha Diallo (15 points), Mam’ Jaiteh (14 points) et Furkan Korkmaz (13 points) ont porté la marque côté monégasque. La préparation de l’AS Monaco se poursuivra, toujours en Espagne et encore face à une écurie EuroLeague, le Real Madrid le mercredi 11 septembre à Pontevedra.

Paris a pu jouer et se faire plaisir contre Kalev/Cramo D’abord reporté en raison d’un terrain glissant, le premier match de préparation du Paris Basketball a finalement pu avoir lieu contre Kalev/Cramo ce vendredi 6 septembre. Le club de la capitale a très facilement disposé du club estonien (64-97), avec notamment la très belle réussite de son shooteur chilien Sebastien Herrera (21 points à 7/9 de réussite à 3-points). Le Paris Basketball disputera la finale de ce tournoi à Tallin contre Bilbao ce samedi 7 septembre.