À Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot veut corriger ses défauts montrés à l’ASVEL

Avec l’arrivée d’Evan Fournier à l’Olympiakos, la France aura 30 joueurs alignés cette saison en EuroLeague. Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) est l’un d’eux.

Sur la plus haute scène européenne depuis son départ de NBA en 2022, l’Azuréen va connaître une troisième équipe en trois saisons. Après une demi-saison de découverte avec l’Olimpia Milano et une deuxième saison faite de hauts et de bas avec l’ASVEL, il a signé pour deux ans avec les Espagnols de Baskonia début juin. Près de trois mois plus tard, mais sans avoir été sélectionné dans l’équipe de France olympique entre temps – la « plus grande déception de sa vie » – TLC a enfin été officiellement présenté par sa nouvelle équipe, deux jours après le premier match de préparation où il a marqué 14 points. « C’est un joueur très complet, qui peut jouer sur deux postes » a décrit le directeur sportif de Baskonia, Felix Fernandez. Le principal intéressé a abondé dans ce sens, en précisant certains secteurs précis sur lesquels il comptait bien progresser cette saison :

« Je suis plutôt complet, j’essaye d’avoir un impact des deux côtés du terrain. Certaines années j’ai eu besoin d’être plus présent en attaque, et de laisser la défense sur le côté. Mais j’aime défendre, c’est dans ma nature de jouer des deux côtés du terrain […] Je pense que chaque joueur peut progresser pendant sa carrière. On a vu certains joueurs devenir meilleurs à 35 ans. En ce qui me concerne, je pense que je peux être plus régulier dans mon tir à 3-points, dans ma conduite de balle… Je peux aussi continuer à m’améliorer dans beaucoup d’aspects, comme dans mon jeu sans ballon et mon intelligence de jeu. »

Un rôle différent qu’à l’ASVEL ?

Luwawu-Cabarrot sort en effet d’une saison à l’ASVEL où il était souvent au four et au moulin, pour le meilleur et pour le pire. Il a connu des rôles différents avec chacun des trois coachs, mais ses responsabilités offensives étaient globalement les plus hautes qu’il ait eu dans sa carrière (13,0 points de moyenne en Euroleague). Ce qui a causé du déchet dans son jeu (2,3 ballons perdus de moyenne avec des pointes à 6 ou 8, quatrième évaluation de son équipe en étant le meilleur marqueur).

À Baskonia, il devrait trouver un rôle un peu plus dans l’ombre des tauliers Markus Howard et Chima Moneke. Et ainsi aider cette équipe à faire mieux que l’élimination au premier tour des playoffs d’EuroLeague de la saison dernière. L’ailier français a de grosses ambitions concernant sa nouvelle équipe. Notamment avec l’arrivée du coach Pablo Laso, dont Guerschon Yabusele qui l’a connu à Madrid ne lui a dit « que du bien » :

« Je savais quel genre de club c’était, une super organisation avec des super fans. En y ajoutant un super coach et des super coéquipiers, c’est la recette du succès. Et c’est ce dont j’avais besoin à ce point dans ma carrière. J’ai beaucoup joué en NBA et en Europe, j’ai 29 ans maintenant, je suis dans la force de l’âge. Maintenant, j’ai besoin de trouver le succès collectif pendant une saison complète, et je pense qu’ici est un endroit où je peux accomplir cela. »

Le premier match de championnat de Baskonia sera le 29 septembre contre Tenerife. L’entrée en lice en Euroleague aura lieu quatre jours plus tard, à domicile contre le Partizan Belgrade d’un certain Frank Ntilikina.