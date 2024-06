Mouhamed Thiam arrive à Mulhouse, Tom Dary-Sagnes revient

Mulhouse a annoncé les arrivées de Mouhamed Thiam (2,08 m, 22 ans) et Tom Dary-Sagnes (1,94 m, 23 ans).

Mouhamed Thiam arrive d’un autre club de Nationale 1 masculine (NM1), à Loon-Plage. L’ancien candidat à la Draft NBA a pu contribuer en sortie de banc (4,2 points et 2,8 rebonds en moins de 11 minutes). Après avoir été espoir à Nanterre, Le Portel et La Rochelle, le pivot veut continuer à grandir sous les ordres de Frank Kuhn. Quant à Tom Dary-Sagnes, il revient au MBA après avoir réalisé une pige en 2022-2023. A l’époque, l’ancien espoir de la JL Bourg avait joué huit rencontres en tant que remplaçant médical de Benjamin Mondesir. Depuis, il est passé par Kaysersberg avant d’effectuer une saison complète à Pont-de-Chéruy (8,5 points à 44,2% de réussite à 3-points, 2,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 18 minutes).

Thiam et Dary-Sagnes rejoignent quatre autres recrues : Valentin Mukuna (2,06 m, 31 ans), Diasse Mbaye (1,95 m, 20 ans), Trevon Faulkner (1,93 m, 24 ans) et Josaphat Bilau (2,04 m, 24 ans).