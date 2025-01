Moussa Diabaté productif dans la victoire de Charlotte contre Dallas

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) s’est montré à son avantage lors d’une victoire de Charlotte contre Dallas alors que Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a connu une soirée sans lors d’un revers de Minnesota à Memphis.

Diabaté contribue au succès des Hornets

Les Charlotte Hornets continuent leur remontée avec une troisième victoire consécutive, battant les Dallas Mavericks 110-105. Dans un match où LaMelo Ball (23 points) et Miles Bridges (23 points) ont mené la charge, Moussa Diabaté s’est également distingué en apportant 10 points précieux (à 4/6 aux tirs), sa meilleure performance de l’année. Il a ajouté 2 rebonds et 1 contre en 18 minutes.

Le pivot français, appelé à jouer davantage en raison des problèmes de fautes de Mark Williams, a répondu présent avec des actions clés des deux côtés du terrain. Charlotte a su profiter des 13 pertes de balle des Mavericks pour inscrire 23 points, une statistique cruciale dans ce duel serré.

Malgré un Kyrie Irving étincelant (33 points) et un Daniel Gafford impressionnant (31 points à 12/15, 15 rebonds), les Mavericks, privés de Luka Doncic, ont encore flanché dans les moments décisifs. Irving a perdu une balle clé en fin de match, scellant le sort de Dallas.

Rudy Gobert en difficulté contre Memphis

Les Minnesota Timberwolves se sont inclinés de justesse face aux Memphis Grizzlies (108-106), malgré une performance de haut vol d’Anthony Edwards (32 points) et de Naz Reid (29 points). Rudy Gobert, en revanche, a vécu une soirée compliquée avec seulement 4 points (1 sur 5 aux tirs), 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 25 minutes.

Memphis a renversé la situation grâce à un Jaren Jackson Jr. en feu dans le dernier quart-temps, marquant 15 de ses 24 points dans cette période décisive. Les Grizzlies ont signé un 11-0 en fin de match pour prendre l’avantage, tandis que les Timberwolves, maladroits dans les moments clés, n’ont pas su répondre.

Ce sont ces mêmes Grizzlies que les Hornets affronteront pour leur prochain match, tandis que les Timberwolves tenteront de se relancer sur le parquet des Mavericks.

Concernant les autres Français : Nicolas Batum (0 point 0/2, 6 rebonds, 1 passe décisive et 5 fautes en 18 minutes) a également perdu avec les Clippers contre les Bulls (99-112), Zaccharie Risacher, toujours blessé, n’a pas joué à New York et Tidjane Salaün est descendu en G-League.