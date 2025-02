Moussa Diabaté productif malgré la défaite des Hornets à Dallas

Les Charlotte Hornets poursuivent leur descente aux enfers. Cette fois, c’est à Dallas que la franchise de Caroline du Nord a chuté (103-96), malgré une performance intéressante de Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans). L’intérieur français a profité de ses 13 minutes de jeu pour compiler 8 points (4/7 aux tirs), 6 rebonds et 1 interception, se montrant particulièrement actif dans la raquette.

En revanche, pas de Tidjane Salaün sur le parquet. Le rookie tricolore est resté sur la touche, victime d’une blessure à la cheville.

Irving décisif, Charlotte trop limité sans LaMelo Ball

Dans une rencontre disputée, les Hornets ont résisté jusqu’au bout face aux Mavericks. Mais dans le money-time, c’est Kyrie Irving qui a fait la différence. L’ancien meneur des Nets a inscrit 18 de ses 25 points en seconde période, en plus de capter 9 rebonds. Son 3-points manqué à moins de deux minutes de la fin a été suivi d’un tir primé crucial de Klay Thompson, scellant quasiment la victoire texane.

En face, les Hornets ont une nouvelle fois payé l’absence de leur maître à jouer, LaMelo Ball, blessé à la cheville. Charlotte affiche désormais un terrible bilan de 1 victoire pour 21 défaites sans son meneur star. Pourtant, Mark Williams (26 points et 16 rebonds) et Miles Bridges (20 points et 12 rebonds) ont tenu la baraque, sans réussir à inverser la tendance.

Dallas vise le Top 6 à l’Ouest, Charlotte s’enfonce

Pour Dallas, cette victoire est précieuse dans la course aux playoffs. Neuvièmes de la conférence Ouest avec 32 victoires pour 28 défaites, les Mavs ne sont qu’à une longueur de la sixième place, synonyme d’accès direct à la postseason.

Côté Hornets, cette cinquième défaite consécutive confirme une saison galère. En plus d’un calendrier défavorable – neuf matchs de suite à l’extérieur –, les blessures plombent une équipe déjà en reconstruction. Prochaine étape pour Charlotte : une série de cinq matchs à domicile, à commencer par la réception de Washington D.C. samedi.