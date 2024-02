Moussa Diabaté reprend son envol en G-League

Moussa Diabaté a retrouvé le rythme de la compétition. Malgré la défaite des Clippers ce mardi 13 février à Mexico, il a réalisé son meilleur match de l’année 2024.

De retour à la compétition en G-League après un mois d’arrêt suite à une fracture d’un os de la main, l’intérieur français vient d’enchaîner trois double-doubles de suite, après son match de reprise à 11 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. Sur le parquet des Capitanes, le Francilien a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points à 8/10 aux tirs et 6/8 aux lancers francs, 10 rebonds, 3 interceptions et 4 contres en 35 minutes. Cela n’a pas suffi pour les Ontario Clippers qui se sont inclinés 115 à 109 devant les 4 032 fans de la Mexico City Arena. Mais le 43e choix de la Draft NBA montre qu’il est déjà de retour en forme. Il a notamment signé le gros dunk à voir dans la vidéo ci-dessous :