Moussa Diabaté se distingue face aux Knicks sous les yeux de Boris Diaw

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a profité du large succès des Charlotte Hornets (115-98) contre les New York Knicks pour se mettre en évidence. En seulement 12 minutes de jeu, l’intérieur français a compilé 7 points (2/3 aux tirs, 3/4 aux lancers francs) et 5 rebonds. Une performance d’autant plus intéressante qu’elle s’est déroulée sous les yeux de Boris Diaw, le manager général de l’équipe de France masculine.

Un match solide des Hornets et une opportunité bien saisie pour Diabaté

En déplacement à Charlotte, les Knicks sont tombés sur des Hornets bien plus solides que lors de leurs précédentes sorties. Emmenés par LaMelo Ball (25 points, 8 passes), les locaux ont compté jusqu’à 19 points d’avance et mis fin à une série de deux défaites consécutives.

THE FRENCHMAN. 🇫🇷 Mosusa Diabaté auteur de 7 PTS et 5 REB lors de la victoire des @hornets ! #HiveMentality pic.twitter.com/yWXUqgmpGl — NBA France (@NBAFRANCE) March 21, 2025

Parmi les satisfactions de la soirée côté Hornets, Moussa Diabaté a brillé par son efficacité. Utilisé seulement 12 minutes, l’ex-joueur de l’université du Michigan (NCAA) a parfaitement rempli son rôle, montrant de l’intensité et de l’impact dans la raquette. De quoi attirer l’attention de Boris Diaw, venu observer les talents français de la franchise.

L’ancien international, qui a porté les couleurs de Charlotte à l’époque des Bobcats, était présent dans les tribunes mais n’a pas pu assister à une apparition de Tidjane Salaün, actuellement avec Greensboro en G-League.

Former Bobcat Boris Diaw in the building 👋 pic.twitter.com/tXxcLXiVJS — Charlotte Hornets (@hornets) March 21, 2025

Une victoire collective précieuse pour Charlotte

Au-delà de la performance individuelle de Diabaté, les Hornets ont montré un visage collectif très séduisant. Cinq joueurs ont terminé à 10 points ou plus, à l’image de Mark Williams (19 points, 14 rebonds) ou Miles Bridges (15 points, 10 rebonds).

Cette victoire est aussi symbolique puisqu’elle met fin à une série de six défaites consécutives face aux Knicks. Le public du Spectrum Center a répondu présent malgré une forte affluence de supporters new-yorkais, dont les encouragements se sont fait entendre, notamment après une faute technique sifflée à Karl-Anthony Towns (24 points, 10 rebonds).

Les Hornets, désormais à 18 victoires pour 51 défaites, tenteront d’enchaîner ce vendredi à Oklahoma City, qui est désormais assuré de terminer premier à l’Ouest.