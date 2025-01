Moussa Mayaki renforce Tours en l’absence de Fabien Paschal

Le Tours Métropole Basket (TMB) a annoncé l’arrivée de Moussa Mayaki (2,00 m, 25 ans) en tant que remplaçant médical de Fabien Paschal (2,08 m, 33 ans), actuellement à l’arrêt pour une durée qui n’a pas été communiquée.

Un intérieur mobile qui commence à bien connaître la NM1



Âgé de 25 ans et mesurant 2,00 m, Moussa Mayaki évolue aux postes 4 et 5. Formé à Six-Fours, Bandol, Aix-Venelles ainsi qu’au HTV (Hyères-Toulon Var Basket), il a acquis une solide expérience avec deux saisons en deuxième division lituanienne entre 2021 et 2023, avant de revenir en France pour intégrer la NM1 en janvier 2023 avec le HTV.

La saison dernière, sous les couleurs du BC Orchies, Mayaki a affiché des statistiques solides avec une moyenne de 8,9 points à 52,6% de réussite aux tirs) et 5,3 rebonds en 33 matchs. Son profil de joueur dynamique et polyvalent sera un atout précieux pour renforcer le secteur intérieur du TMB en l’absence de Fabien Paschal, le numéro 14 de l’équipe.

Tours en Coupe de France face au Mans



Avec cet ajout, le TMB espère compenser l’impact de l’absence de Paschal et maintenir ses ambitions en championnat après avoir bien terminé l’année 2024 au point de figurer à la quatrième place du groupe A avec 10 victoires et 7 défaites. L’équipe de Cédric Heitz reprend la NM1 ce samedi 11 avec la réception de Levallois. Mais avant, les Tourangeaux défieront Le Mans en Coupe de France.