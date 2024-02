Moustapha Fall de retour à l’entraînement avec l’Olympiakos

Moustapha Fall (2,18 m, 31 ans) a repris l’entraînement avec l’Olympiakos Le Pirée annonce le média grec Sport24. Le pivot devrait être du déplacement à Valence, où joue son équipe ce jeudi 8 février pour la 26e journée de l’EuroLeague.

L’international français a été arrêté mi-janvier à cause d’une lésion ostéochondrale, soit une inflammation simultanée de l’os et du cartilage au genou (droit, en l’occurrence). Point d’ancrage de la raquette de l’Olympiakos, Moustapha Fall tourne à 7,5 points à 82% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds, 2,7 passes décisives et 1 contre en 22 minutes par rencontre, après 31 matches d’EuroLeague et de championnat grec.