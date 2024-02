Moustapha Fall, en mode MVP, remporte la Coupe de Grèce avec l’Olympiakos

Moustapha Fall (2,18 m, 31 ans) a effectué un retour plus que probant avec l’Olympiakos Le Pirée ! Revenu début février après trois semaines d’arrêt (genou), l’intérieur français a remporté la Coupe de Grèce avec son club. Opposé au grand rival, le Panathinaïkos, et son compatriote Mathias Lessort, le trentenaire a été nommé MVP de cette finale au terme d’une prestation aboutie avec 13 points à 6/7 de réussite aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 contres pour 22 d’évaluation en 26 minutes de jeu.

Les intérieurs français rayonnent en finale

Dans une partie très serrée et défensive à Héraklion sur l’île de la Crète, l’Olympiakos a fait la différence en fin de 3e et en début de 4e quart-temps face au club d’Athènes. En l’absence d’adresse extérieure (5/28 à 3-points), l’équipe de Georgios Bartzokas a pu s’appuyer sur Moustapha Fall à l’intérieur. Bien servi par ses coéquipiers, l’ancien joueur de l’ASVEL a pu claquer de gros dunks ou encore faire de bonnes extra-passes sur les extérieurs. Si la tournure de la rencontre avait plutôt tourné en faveur du Pan, Mathias Lessort aurait lui aussi eu une belle tête de MVP. Le Martiniquais a également été très efficace, notamment en début de rencontre, pour finir avec 12 points à 6/6 aux tirs, 2 rebonds, 1 passes décisive, 1 contre et 1 interception en 29 minutes de jeu.

L’Olympiakos a ainsi remporté une 3e Coupe de Grèce consécutive, après 2022 et 2023, la 12e de leur palmarès.