Moustapha Fall (25 d’évaluation) et l’Olympiakos éteignent l’Alba Berlin

EuroLeague - Vendredi, l'Olympiakos de Moustapha Fall (25 d'évaluation) a complètement annihilé l'attaque de l'Alba Berlin en seconde période pour l'emporter largement (67-94).

Moustapha Fall (31 ans, 2,18 m) et l’Olympiakos terminent bien leur année 2023 avec deux succès consécutifs à l’extérieur (ASVEL et dernièrement l’Alba Berlin). Vendredi, les Grecs ont complètement déréglé l’attaque allemande, cette dernière ne réussissant à inscrire que 24 points sur l’ensemble de la seconde période (67-94). Rayonnant face à Villeurbanne et auteur d’une performance rare (8 contres et 23 d’évaluation en tentant seulement 2 tirs), l’intérieur français du Pirée a de nouveau livré une très solide prestation face à l’Alba : 12 points à 4/4 de réussite aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres, sans perdre le moindre ballon, en 19 minutes de jeu pour 25 d’évaluation au total.

L’Olympiakos termine la phase aller de l’EuroLeague à la 8e place, avec un bilan de 8 victoires et 7 défaites. Le club du Pirée défiera Monaco pour son 2e match en 2024, le jeudi 4 janvier.