Murat Kozan reste en Turquie

Alors qu’il partage sa carrière entre la France et la Turquie, ses deux pays, Murat Kozan (2,06 m, 31 ans) a opté pour un nouveau challenge en TBL. Le pivot originaire de Créteil s’est engagé avec le club de Bodrum, pensionnaire de seconde division turque, où il avait déjà évolué en 2022, sans y laisser un souvenir considérable (0,8 point et 1,7 rebond en 11 matchs).

Justement, tout son challenge sera de montrer une autre image sur les bords de la Mer Égée. Gravement blessé à l’époque de son premier passage au Cagdas, l’ancien international U20 de l’équipe de France, pur produit de la formation orléanaise, avait dû observer un an d’arrêt, avant de retrouver les parquets avec Igdir. Si son club a été relégué en troisième division, l’ancien intérieur de Boulogne-sur-Mer, Saint-Vallier et Besançon s’est bien relancé avec des statistiques de 5,6 points à 50%, 3,1 rebonds et 1,2 passe décisive en 18 rencontres.