C’est officiel ! Shai Gilgeous-Alexander a été couronné MVP de la saison NBA 2024-2025 la nuit dernière, une consécration qui ne surprendra personne ayant suivi de près cette saison exceptionnelle. À 26 ans, le Canadien a propulsé le Thunder d’Oklahoma City au sommet de la Conférence Ouest, transformant une jeune équipe prometteuse en véritable prétendant au titre.

Le canadien d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (1,98 m, 26 ans) a obtenu les faveurs des 100 journalistes votants, devant son prédécesseur Nikola Jokic (2,11 m, 30 ans), et le double MVP Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans).

Un style unique qui transcende les statistiques

Ce qui distingue véritablement Gilgeous-Alexander, c’est son style de jeu atypique. Contrairement à d’autres superstars, il ne mise pas sur une athlétisme explosif ou un volume de tirs à trois points démesuré. Sa signature ? Un jeu mi-distance maîtrisé, des changements de rythme et une capacité à se faufiler dans la raquette malgré les défenses resserrées.

« Son jeu n’est pas aussi flashy que celui de Wade, mais ses capacités défensives ont suscité des comparaisons avec le MVP des Finales 2006, » note Ivan White de Sports Illustrated. Wade, considéré comme l’un des meilleurs arrières contreurs de l’histoire de la NBA avec 885 contres en carrière, a lui-même adoubé le Canadien lors des Jeux Olympiques de 2024, où Gilgeous-Alexander brillait sous les couleurs de son pays.

« Il le méritait, surtout pour un arrière réalisant de telles performances, » avait alors déclaré Wade à propos du titre de MVP, avant d’ajouter : « Il était mon MVP. »

Un joueur « incroyable », adoubé par ses rivaux

Les chiffres ne mentent pas, et ceux de SGA impressionnent même les plus sceptiques. Avec une moyenne de 32,5 points (meilleur marqueur de la ligue), 5,0 rebonds et 6,3 passes décisives en 82 matchs de saison régulière, le meneur d’1m98 a affiché une efficacité redoutable : 51,8% aux tirs, dont 56,5% à deux points et un solide 36,2% derrière l’arc. Sa précision aux lancers francs (89,7%) complète le portrait d’un joueur quasi-parfait offensivement. Sportivement reconnu, il était plébiscité par les fans, qui l’ont sélectionné au All-Star Game trois fois consécutives (2023, 2024, 2025), et par les observateurs qui l’ont nommé deux fois dans la All-NBA First Team (2023, 2024).

Mais réduire Gilgeous-Alexander à ses statistiques offensives serait une erreur. Avec 1,7 interception et 1,0 contre par match, il s’est imposé comme l’un des arrières les plus dissuasifs de la ligue.

« Il a montré pourquoi il est le MVP, » a déclaré sans ambiguïté Michael Malone, l’ancien coach des Denver Nuggets, lors de son analyse du premier match des finales de conférence Ouest pour ESPN. « Il a pris le contrôle en seconde mi-temps, l’a fait de manière très efficace et a porté l’équipe sur ses épaules quand ils en avaient besoin. » Une sortie qui a surpris, étant donné que Malone avait précédemment qualifié d’“idiots” ceux qui ne voyaient pas Jokić comme le MVP lorsqu’il était à la tête des Nuggets, affirmant qu’il devait remporter le trophée « dix fois sur dix ». Bon joueur, Jokić avait déjà reconnu le talent de son rival, après leur double confrontation du mois de mars : « Je pense que je joue le meilleur basket de ma vie, alors si ça suffit [pour être MVP], tant mieux. Sinon, ce gars le mérite. Il est vraiment incroyable ».

Le leader d’une révolution à Oklahoma City

Ce qui rend la saison de Gilgeous-Alexander encore plus remarquable, c’est le contexte dans lequel elle s’inscrit. Sous sa houlette, le Thunder a terminé avec un bilan impressionnant de 68 victoires pour seulement 14 défaites, le meilleur de la NBA. Une métamorphose spectaculaire pour une franchise qui, il y a encore quelques années, était en pleine reconstruction.

« C’est le joueur parfait pour cette équipe, » confie un scout NBA. « Il combine une maturité exceptionnelle dans son jeu avec une capacité à élever le niveau de ses coéquipiers. Ce n’est pas un hasard si des jeunes comme Chet Holmgren et Jalen Williams ont explosé cette saison. »

Cette alchimie entre le leader et ses jeunes lieutenants a transformé OKC en une machine redoutable des deux côtés du terrain. Leur victoire écrasante 114-88 contre les Minnesota Timberwolves lors du premier match des finales de conférence Ouest en est la parfaite illustration. Ce soir-là, SGA a compilé 31 points, 9 passes, 5 rebonds et 3 interceptions.

Vers un titre NBA pour couronner le tout ?

La question qui brûle désormais toutes les lèvres : Gilgeous-Alexander peut-il mener le Thunder jusqu’au titre NBA? Après avoir éliminé les champions en titre de Denver en sept matchs serrés, OKC a frappé fort d’entrée contre Minnesota. La route vers les Finales NBA semble s’éclaircir pour cette jeune équipe portée par son leader.

Article rédigé avec Arthur Puybertier,