Nadir Hifi : « Quand je suis arrivé en Summer League, je les ai choqués à l’entraînement »

Alors qu’il a entamé une seconde saison avec le Paris Basketball où il va découvrir l’EuroLeague, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) a failli prendre un virage déterminant dans sa carrière cet été.

Invité pour la première fois à la Summer League avec les Minnesota Timberwolves, l’arrière a fait forte impression malgré le court intervalle de temps où il a pu rester. Arrivé en retard à cause de la préparation avec l’équipe de France, il n’a pu faire qu’un seul entraînement collectif et trois matchs, avant d’être forcé par des problèmes familiaux à partir plus tôt. Malgré tout, il aura eu le temps de jouer trois matchs à Las Vegas (11,3 points à 42,9% aux tirs et 2,0 passes décisives en 14 minutes de moyenne) et de “choquer” à l’entraînement. C’est en tout cas ce que le franco-algérien a raconté auprès de la First Team, lors d’un entretien filmé pendant le Media day LNB :

« Quand je suis arrivé à l’entraînement, je les ai choqués [rires]. Je dominais vraiment, en fait ils ne s’attendaient pas à ce que je sois aussi bon, j’ai vraiment impressionné. Avec le temps de jeu que j’avais, je pense que j’étais très efficace. Sur les 12-13 minutes que j’avais, j’ai montré ce que j’étais capable de faire. Je me dis que si on m’avait donné 22-23 minutes comme à Paris… Il y a plus d’espaces, le terrain est beaucoup plus grand, et la défense n’est pas la même qu’en Europe parce qu’on ne va pas se mentir, les mecs sont moins intelligents. C’était plus facile de se balader. C’est dommage, même si c’est compréhensible […] Ce qui me manque pour la NBA, c’est ma taille, mon envergure. À Minnesota, ils ont mesuré deux fois mon envergure parce qu’ils étaient choqués. J’ai des petits bras quoi… Avec un temps d’adaptation de 1 ou 2 ans pour me préparer et me former à la NBA, avec mon talent et même si ma taille sera un petit problème, je pense que je peux montrer des choses. »

En attendant une nouvelle opportunité ?

On apprend aussi dans cette interview que Nadir Hifi avait une vraie possibilité de rejoindre la NBA cette saison. Il est allé en Summer League avec cet objectif. Mais au vu de sa très courte présence sur place et de ses mensurations physiques, les Timberwolves n’ont pas voulu prendre le risque, et ont finalement choisi deux autres extérieurs plus confirmés (PJ Dozier et Daishen Nix) pour remplir les deux places qui restaient vacantes dans l’effectif.

Ce n’est peut-être que partie remise pour Hifi, qui reste sûr de ses capacités. Une grosse saison en EuroLeague pourrait convaincre la franchise de Minneapolis – qui le suit depuis deux ans – ou une autre. Le style de jeu NBA lui conviendrait en tout cas à la perfection.