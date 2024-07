Écarté de l’équipe de France, Nadir Hifi va jouer la Summer League avec les Timberwolves

Nadir Hifi (1,85 m, 21 ans) ne restera pas inactif bien longtemps. Tout juste évincé de la course aux Jeux Olympiques avec Jaylen Hoard après le match contre l’Allemagne ce samedi 6 juillet (lors duquel il n’a pas joué), l’arrière parisien a déjà trouvé sa nouvelle occupation. Il va selon nos informations disputer la Summer League NBA avec les Minnesota Timberwolves. Une nouvelle case de cochée pour lui qui n’avait pas obtenu de touches l’été dernier après sa candidature à la Draft, et malgré les 7 workouts qu’il avait effectués avec des franchises NBA. Sa très grosse saison au Paris Basketball a changé la donne et attiré l’œil des recruteurs outre-atlantique. Il a notamment été nominé parmi les trois finalistes pour le MVP de Betclic Élite et a gagné l’EuroCup.

Cette décision d’aller en Summer League était déjà prévue avant sa mise à l’écart du groupe France. Bien sûr, il se laissait la possibilité d’annuler sa participation s’il était sélectionné parmi les 12 de Vincent Collet. Ce qui n’est finalement pas arrivé. Les Timberwolves ne disputent pas la première Summer League, la California Classic. Ni la seconde à Salt Lake City. Mais prendront bien part à celle de Las Vegas du 12 au 22 juillet. C’est là que Hifi entrera en piste, avec un premier match contre les Pelicans vendredi soir à 23 heures. Le reste de l’effectif de Minnesota qui accompagnera Hifi n’a pas encore été dévoilé.