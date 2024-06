Nadyr Labouize rejoint les Béliers de Quimper

Nadyr Labouize (1,88 m, 26 ans) rejoint les Béliers de Quimper, comme annoncé dans un communiqué paru ce lundi 10 juin sur le site Internet du club. Après la venue de l’ailier Noah Burrell (1,94 m, 27 ans), l’UJAP complète sa ligne extérieure avec l’arrivée du meneur de jeu.

🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 : 𝗡𝗮𝗱𝘆𝗿 𝗟𝗮𝗯𝗼𝘂𝗶𝘇𝗲, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗺𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗕𝗲́𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗞𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱

— Béliers de Kemper 🐏 (@BeliersdeKemper) June 10, 2024

Nadyr Labouize commence à avoir une vraie expérience de la Nationale 1 masculine (NM1). Passé par Angers, Andrézieux-Bouthéon et Saint-Vallier en Pro B ou encore dernièrement le SOM Boulogne lors de la saison 2023-2024, il s’inscrit dans un nouveau projet et dans un nouveau défi. Sur la saison écoulée, l’international algérien compilait 9 points à 49% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 5,1 passes décisives en 26 minutes de moyenne. Un rendement qui a convaincu les Béliers de Kemper de le recruter et de l’inclure dans la rotation des meneurs avec Antoine Dudit (1,86 m, 27 ans).