Nancy a officiellement prolongé Chris Clemons

Actée très tôt, la prolongation de Chris Clemons (1,77 m, 27 ans) au SLUC Nancy pour la saison 2024-2025. Le poste 2/1 étasunien, qui dispose désormais du statut cotonou, était arrivée en février.

Véritable artificier, il a réalisé quelques cartons comme sur son premier match en Betclic ELITE avec six paniers à 3-points en un seul quart-temps à Levallois. Au final, l’ancien joueur NBA a tourné à 16,9 points à 41%, 3,9 rebonds et 5,5 passes décisives en 9 rencontres disputées avec le SLUC. A Nancy, Chris Clemons sera sans doute l’un des meilleurs marqueurs du championnat en 2024-2025.

L’avis de l’entraîneur Sylvain Lautié sur la prolongation de Chris Clemons à Nancy :

« L’objectif était de prolonger Chris le plus rapidement possible. Nous sommes très heureux de conserver un tel joueur, mais qui est aussi un chouette homme. Il y a l’homme et le joueur et sur ces deux aspects c’est un vrai plaisir de l’avoir à nos côtés. L’expérience qu’il a eu la saison dernière va nous permettre de gagner du temps. Il aura j’en suis une une bonne entente avec ses nouveaux coéquipiers.

De plus On connait tous sa capacité à prendre feu à tout moment. Il est le parfait Game Changer, avec un excellent état d’esprit ! Que demander de mieux ? »