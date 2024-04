Nancy brise une série d’invincibilité de Monaco pour la 2e fois de la saison !

Il n’y aura peut-être pas de playoffs en mai prochain pour Nancy (10e) mais le club lorrain pourra se vanter d’une performance dont il sera le seul détenteur en cette saison régulière 2023/2024 : s’offrir le scalp du tenant du titre, Monaco, à deux reprises ! Après avoir été la première équipe à faire tomber l’ASM de son Rocher cette saison lors de la 10e journée de Betclic ELITE, le SLUC a récidivé ce dimanche 7 avril en Principauté (86-100). Ce qui marque ainsi la fin de l’invincibilité des hommes de Sasa Obradovic à Gaston-Médecin cette saison. Déjà battue par Saint-Quentin le week-end dernier, c’est la première fois depuis la fin de la saison dernière (Le Mans et Blois) que la Roca Team enregistre deux revers consécutifs dans le championnat de France.

Les Espoirs nancéiens ont donné des envies aux pros du SLUC…

La Principauté ne gardera pas un très bon souvenir de la venue du club nancéien en ce premier week-end d’avril. Car la veille déjà, l’équipe Espoir du SLUC, emmené par Guillaume Grotzinger, est venue concrétiser son titre de champion de France en s’imposant chez le dauphin monégasque.

Et ce dimanche, l’entame de match des homologues professionnels ne présageait rien de bon également, avec une adresse en berne et un 6-0 encaissé d’entrée. Dans le sillage d’un Matthew Strazel efficace (9 points) – dépassant ainsi la barre des 1000 points inscrits en Betclic ÉLITE -, Monaco a cependant vite réagi. Si les hommes de Sylvain Lautié sont restés au contact des locaux grâce à l’omniprésence de Chris Clemons (27 points, 6 rebonds et 7 passes décisives), la Roca Team a conservé l’avantage (28-25, 10′). Sans jamais se laisser distancer, malgré un excellent passage de Jordan Loyd (12 points), le SLUC Nancy est revenu sur les talons monégasques pour n’être qu’à trois petits points au terme d’une première mi-temps rythmée et équilibrée (53-50, 20′).

Chris Clemons douche la Roca Team

C’est en seconde période que les Couguars ont construit leur 2e succès de la saison contre Monaco. Revenus sur le parquet le couteau entre les dents, les protégés de Sylvain Lautié ont repris les commandes grâce au festival offensif de Chris Clemons (6/14 à 3-points notamment). À la faveur d’un gros pourcentage à 3-points (15/33), les Nancéiens sont repassés devant à dix minutes du terme (72-76, 30′). Méconnaissables depuis le retour des vestiaires, les Monégasques ne sont pas parvenus à stopper les assauts répétés du SLUC. Dépassée défensivement, la Roca Team a encaissé un cinglant 11-4. Repoussés à 13 longueurs à 5 minutes de la fin de la rencontre (77-90, 35′), les joueurs de Sasa Obradovic ne sont jamais parvenus à reprendre le dessus, empêchant ainsi Monaco de finir la saison invaincu à Gaston-Médecin.

Avec cette victoire, quasiment inespérée notamment avec l’absence de Frank Mason III, Nancy reste en course pour les playoffs (10e, à une seule victoire de Saint-Quentin, 8e).