Nancy champion d’automne avec 4 victoires d’avance

Espoirs ELITE - Nancy est le champion d'automne en Espoirs ELITE suite à sa nouvelle victoire contre Bourg. Le deuxième, Monaco, est largement derrière.

Passé en tête du championnat Espoirs ÉLITE fin octobre, le SLUC Nancy a creusé l’écart avec ses poursuivants, au point d’être champions d’automnes avec 4 victoires de plus que le deuxième, l’AS Monaco.

Pourtant, les U21 lorrains ont été chahutés ce mercredi 20 décembre par l’un des leurs poursuivants, la JL Bourg. A l’entame du dernier quart-temps, les visiteurs menaient ainsi 56 à 49 après une excellente troisième période (9-25). Mais cela n’a pas duré. Le groupe de Pierre Verdière a resserré sa défense pour finir par un 26 à 12 et l’emporter avec de la marge (75-64). Une nouvelle fois, Guillaume Grotzinger (18 points à 7/10, 4 rebonds, 9 passes décisives, 3 interceptions et 4 balles perdues pour 26 d’évaluation en 37 minutes) a guidé les siens, alors que Yves Raymond Mballa Noah a tenté de contrôler le rebond (10 points à 4/6 et 12 prises pour 17 d’évaluation en 34 minutes) face à une formation active sous paniers.

Monaco deuxième !

A la trêve, les jeunes Couguars comptent 15 victoires en 17 matches. Bourg ayant perdu à Nancy, tout comme Roanne face à Gravelines-Dunkerque (83-94) et Nanterre à Limoges (87-79), le deuxième se trouve être l’AS Monaco (11 victoires et 5 défaites). Derrière suivent cinq formations avec 11 victoires et 6 défaites : Roanne, Bourg, Nanterre, l’ASVEL et Limoges. Battu d’un point à Chalon-sur-Saône ce mercredi, Cholet (10 victoires et 7 défaites) suite avec Strasbourg et Gravelines-Dunkerque.