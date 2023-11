Yves Mballa Noah a vécu sa grande première en Betclic ÉLITE avec Nancy

Betclic ELITE - Yves Mballa Noah a vécu sa première entrée en Betclic ELITE ce dimanche 26 novembre avec Nancy. L'ailier-fort camerounais en a profité pour inscrire 1 point.

Yves Raymond Mballa Noah (1,99 m, 20 ans) a connu sa première sortie en Betclic ÉLITE ce dimanche soir avec Nancy. Alors que le SLUC avait déjà sécurisé la victoire face à Nanterre, son entraîneur Sylvain Lautié a ouvert son banc.

Tout juste passé par professionnel, Guillaume Grotzinger a devancé ses compères de l’équipe U21, qui domine le championnat Espoirs ELITE (11 victoires et 2 défaites), Nolan Kingue et Yves Mballa Noah. Le premier était déjà entré en jeu deux fois en 2022-2023 puis une nouvelle fois lors de la première journée. Pour Yves Raymond Mballa Noah, c’était une grande première.

Arrivé à l’intersaison 2022 en provenance du centre de formation d’Orléans où il jouait ailier, Yves Mballa Noah a été repositionné sur le poste 4. Le Cameroun s’est depuis imposé comme un joueur majeur du groupe de Pierre Verdière. Auteur de 12,6 points et 11,4 rebonds en 32 minutes en 2022-2023, il fait encore mieux sur ce début de saison (14,9 points à 56% de réussite aux tirs et 12,5 rebonds pour 22,8 d’évaluation en 34 minutes). L’ancien pensionnaire de l’Africans Can Play Basketball Academy (ACPBA) à Yaoundé, qui s’est vu refuser deux visas pour aller jouer aux États-Unis avant de venir en France, a cumulé 16 points et 16 rebonds pour 29 d’évaluation dans le choc contre Nanterre samedi, remporté de 24 points (81-57). Ayant pour objectif de faire le doublé champion de France – Trophée du Futur avant de passer professionnel, Yves Mballa Noah continue de grandir à Nancy.