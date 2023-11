Nando De Colo de retour ce mardi à Blois ?

Betclic ELITE - Nando De Colo n'a pas joué lors des quatre dernières rencontres de l'ASVEL. L'arrière pourrait rejouer ce mardi à Blois.

Près de deux semaines après sa blessure à la cuisse chez l’ALBA Berlin, Nando De Colo devrait effectuer son retour avec l’ASVEL ce mardi contre Blois dans un match avancé de la 17e journée de Betclic ELITE.

Selon Le Progrès, « sa participation est même espérée » dès ce mardi. L’arrière/meneur nordiste a manqué les quatre dernières rencontres, contre Baskonia et le Bayern Munich en EuroLeague et face à Cholet et la JL Bourg en Betclic ÉLITE.