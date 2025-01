Nanterre 92 valide son ticket pour le Top 16 : « Le groupe a montré une vraie force collective »

Grâce à son succès 76-71 face à Ostende, Nanterre 92 a décroché son billet pour le Top 16 de la Basketball Champions League (BCL). Une réussite obtenue au terme d’un match intense, où la défense et la solidarité du groupe ont fait la différence.

« C’est la victoire qui compte le plus. Nous savions que ce serait un match difficile, mais nous étions prêts, » a déclaré Roko Prkacin, auteur de son meilleur match sous les couleurs nanterriennes (18 points – son record à Nanterre – à 8/14, 7 rebonds et 3 interceptions pour 17 d’évaluation en 30 minutes).

La qualification est d’autant plus remarquable que l’équipe a dû composer sans Justin Tillman (2,03 m, 28 ans), blessé et rentré aux États-Unis pour une affaire personnelle. Philippe Da Silva, coach de Nanterre, a souligné cette difficulté :

Roko Prkacin, justement, a saisi cette opportunité pour s’imposer davantage :

Nanterre a compté jusqu’à 15 points d’avance (57-42) avant de voir Ostende revenir en fin de match. Un scénario stressant, mais bien géré, selon Philippe Da Silva :

« On a eu un bon contrôle du match, mais Ostende est une équipe dangereuse qui n’abandonne jamais. On a su rester concentrés et bien défendre dans les moments décisifs. On a eu quelques passages à vide, notamment en début de match, mais on a trouvé des solutions pour se remettre en marche. Défensivement, on a été solides et c’est ce qui nous a permis de garder l’avantage. »