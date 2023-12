Nanterre dit merci à Benjamin Sene à Dijon, précieux succès pour Gravelines-Dunkerque et l’Elan Chalon

Betclic ELITE - Dans la lutte pour le maintien, Gravelines-Dunkerque et Chalon-sur-Saône ont décroché de précieux succès à domicile contre Strasbourg (67-56) et Blois (93-75). Nanterre s'en est remis à son meneur Benjamin Sene pour l'emporter au buzzer à Dijon (82-84).

Succès maîtrisé pour l’Elan Chalon contre Blois

Petit à petit, l’Elan Chalon est en train de faire du Colisée une forteresse quasi imprenable de Betclic ELITE. Le club chalonnais a décroché un 3e succès de rang à domicile après sa victoire contre Blois (93-75). Emmené en première période par Demonte Harper (16 points dont 13 en MT1), l’Elan a continué sur sa lancée en seconde mi-temps avec cette fois Antoine Eito pour prendre le relais (26 points dont 7/12 à 3-points). Il s’agit de la 7e défaite de rang de l’ADA Blois (15e).

Benjamin Sene crucifie Dijon au buzzer

Après leur probante victoire à Roanne, la JDA Dijon a replongé ce samedi avec la réception de Nanterre (82-84). La première s’est résumée à un duel entre l’arrière dijonnais Cameron Hunt (22 points et 5 passes décisives) et l’ailier-fort nanterrien Desi Rodriguez (23 points et 5 fautes provoquées). Dans une fin de match palpitante, Dijon a égalisé à 19 secondes du terme sur un tir à 3-points de Gregor Hrovat (82-82). Sauf qu’avec la dernière possession du temps réglementaire, Nanterre a finalement mis un panier final à cette rencontre sur un tir à mi-distance de Benjamin Sene (14 points), pourtant bien défendu par Cameron Hunt (82-84).

Un 3e succès de rang à Sportica pour Gravelines-Dunkerque contre Strasbourg

Gravelines-Dunkerque continue d’entreprendre son pari fou de remontée au classement avec une nouvelle victoire à Sportica face à Strasbourg (67-56), la 3e de rang. Après un bon début alsacien emmené par l’adresse de son arrière Quinton Hooker (6-14, 7′), le BCM a repris l’ascendant sur la rencontre (24-17, 12′) avec notamment l’impact à l’intérieur de Landry Nnoko (14 points et 6 rebonds). Pourtant sur une bonne lancée ces dernières semaines, la SIG a complètement plongé dans le Nord, avec plusieurs leaders absents (7 points et 5 ballons perdus pour Booth, 6 points pour Lacombe). Les Maritimes, qui ont pu compter sur la première de Krys Clyburn (9 points en 15 minuites) en Betclic ELITE, ont compensé leur manque d’adresse extérieure (5/20 à 3-points) par leur présence au rebond (45 prises à 27 pour la SIG).

