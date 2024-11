Nanterre et Bourg retrouvent simultanément le sourire en Coupe d’Europe : « Très heureux pour les joueurs »

Toutes les deux dans le dur avec respectivement six défaites en huit matchs et quatre revers en cinq rencontres, Nanterre 92 et la JL Bourg ont profité de leur escapade européenne ce mercredi pour se regonfler le moral. D’autant plus nécessaire que les deux équipes avaient vécu un samedi compliqué en Betclic ÉLITE…

À domicile, les Franciliens ont dilapidé 16 points d’avance contre Saint-Quentin (95-102) tandis que la Jeu a perdu une troisième fois de rang à Ékinox (86-95 face à Strasbourg). Mais loin de leurs contrées, à Würzburg en BCL (96-88) et Ljubljana en EuroCup (90-83), Nanterriens et Bressans ont retrouvé un peu de confiance. De quoi pousser les deux entraîneurs, Philippe Da Silva et Frédéric Fauthoux, à tenir des discours similaires en conférence de presse.

Philippe Da Silva : « On a affronté une très forte équipe. Würzburg méritait de gagner les trois premiers matchs du groupe et on savait que ça allait être un match difficile. En première mi-temps, nous avons bien contrôlé le rythme de la rencontre, avec une certaine adresse à 3-points. On savait parfaitement qu’ils allaient réagir après la pause mais on s’est mis à trop perdre le ballon… Dans le quatrième quart-temps, on a réussi à trouver le bon équilibre entre le fait de jouer un peu plus vite que dans le troisième, tout en contrôlant le match. Ce n’est jamais évident. Je suis très heureux pour mes joueurs. Ce n’est que la seconde fois de la saison que l’on joue avec l’équipe au complet ! En Betclic ÉLITE et en BCL, on a toujours été proches de gagner des matchs mais on n’y arrivait pas. Donc je suis très heureux pour eux.



On va recevoir nos deux derniers matchs donc on va avoir de bonnes chances de se qualifier. Je suis ravi, aussi, d’avoir repris le panier-average par rapport à Würzburg suite à notre défaite de 5 points à domicile. Depuis le début, je dis que ce groupe va être serré jusqu’au bout, on ne peut pas se relâcher !

Frédéric Fauthoux : « Je suis très heureux pour mes joueurs car nous venons de traverser deux semaines difficiles. Nous sortions aussi de deux défaites consécutives en EuroCup, dont une à la maison (contre l’Aris Salonique), donc c’était important de venir gagner à l’extérieur, contre une équipe qui avait le même bilan que nous. Ça a été un match disputé mais on a joué avec le bon engagement. On a bien défendu à la fin pour l’emporter, face à une bonne équipe. Je sais que Ljubljana avait joué 48 heures auparavant donc ce n’était pas facile pour eux, mais c’est comme ça… On gagne et c’est top. J’en suis très heureux.