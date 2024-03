Nanterre surclasse Le Mans

Nanterre s’est facilement imposé du Mans ce samedi 9 mars pour le premier match de la 25e journée de Betclic ÉLITE. Les joueurs de Pascal Donnadieu ont compté jusqu’à 29 points d’avance (51-80, 32′) avant de se laisser aller sur la match de match (30-17 dans le dernier quart-temps), expliquant ainsi l’écart final (76-89).

Après un premier quart-temps serré (19-20, 10′), les visiteurs ont pris le large dans le deuxième quart-temps (15-26). Il faut dire qu’ils étaient très adroits à 3-points (8/11 à la pause) contrairement aux Sarthois (2/15 après 20 minutes). Le groupe d’Elric Delord n’a pas réussi à revenir dans le match par la suite, au contraire même. Au retour des vestiaires, Justin Bibbins a inscrit un nouveau 3-points alors que le MSB continuait d’artiller sans succès à 6,75 m (2/21 avant de finir à 5/25). Malgré l’énorme domination des locaux au rebond (50 prises à 22 !), leurs 17 balles perdues permettaient à Juhann Begarin (19 points à 10/11 aux tirs, dont 3/3 à 3-points, en 26 minutes) de prendre le large.

Après sa défaite contre Monaco à la Paris La Défense Arena, Nanterre reprend sa marche en avant. A contrario, Le Mans continue de descendre au classement et l’urgence va être de se concentrer plus sur le maintien que la course aux playoffs.