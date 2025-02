Nanterre relève la tête et engrange une première victoire dans le Top 16

Nanterre en avait bien besoin. Après trois défaites consécutives (face à Bourg, Murcie puis Paris), le club francilien s’est retrouvé face à un club plus à sa portée : l’équipe leader du championnat hongrois, Szombathely. L’occasion pour les hommes de Philippe Da Silva de se relancer et de retrouver le chemin de la victoire. D’autant plus que la rencontre se disputait au Palais des Sports Maurice Thorez, qui n’a pas beaucoup connu la victoire ces dernières semaines.

Ils ont donc commencé fort le match avec des dunks de Lucas Fischer (5 points) et William Howard, qui terminera meilleur marqueur avec 21 points à 6/9 aux tirs. L’ex-joueur d’EuroLeague avec l’ASVEL est un excellent atout pour disputer la troisième compétition européenne, et il le prouve encore un peu plus avec ce match. C’est après ce premier quart-temps (25-14) qu’ils ont creusé un écart d’une dizaine de points qu’ils n’ont plus jamais lâché après. Celui-ci a même grandi jusqu’à 20 points dans le premier quart-temps.

William Howard was on a mission tonight 🫡 🪣 21 PTS

✊ 6 REB

🪙 4 AST

🦸‍♂️ 2 STL

⚙️ 27 EFF

🎯 67% FG#BasketballCL | @Nanterre92 pic.twitter.com/5uKvmqwqiB — Basketball Champions League (@BasketballCL) February 5, 2025

Tout est encore jouable

Les Nanterriens restent en troisième position de ce groupe L maintenant dominé par les Grecs de Nymburk après leur belle victoire contre Murcie mardi soir. Seules les deux premières places sont qualificatives. Il reste encore quatre matchs pour chaque équipe : deux confrontations avec Nymburk pour Nanterre, en plus d’un match à domicile contre Murcie et d’un déplacement à Szombathely. Tout cela tiendra dans le seul mois de mars, après la trêve internationale.