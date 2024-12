Contre Holon, Nanterre remporte un match sous tension et se qualifie pour le play-in de la BCL !

Rarement une rencontre d’un premier tour de BCL n’a été marqué par autant d’événements extra-sportifs que celle entre Nanterre 92 et l’Hapoël Holon. Une question de huis-clos, une forte présence policière aux abords et au sein de Maurice-Thorez avant, pendant et après la rencontre, qui n’ont pas empêché des intrusions de manifestants sur le parquet et des échauffourées en tribunes. Alors que de nombreuses tensions ont émané de cette rencontre décisive, Nanterre 92 a réussi à en faire fi pour l’emporter (87-77) et ainsi se qualifier avec l’avantage du terrain pour le play-in de la BCL !

Intrusions, échauffourées, CRS : un long arrêt de jeu en début de seconde période

Malgré ce contexte pesant, Nanterre a rendu une production plutôt maîtrisée face à l’Hapoël Holon. Adroits (10/25 à 3-points), dominants au rebond (40 dont 13 offensifs) et appliqués (24 passes décisives pour 11 ballons perdus), les Franciliens l’ont logiquement emporté face à la formation israélienne. Après une première période équilibrée, l’équipe des Hauts-de-Seine a fait la différence après la pause… et notamment une interruption dû à la tension ambiante qui s’est immiscée dans la partie.

En début de 3e quart-temps, après seulement 1 minute et 39 secondes de jeu, la partie a été arrêtée en raison de l’intrusion de plusieurs militants pro-Palestine sur le parquet. Suite à cela, des échauffourées ont commencé a éclaté en tribunes. Ainsi, plusieurs cordons de CRS et d’agents de sécurité se sont formés autour du terrain, mais aussi à proximité du banc de l’équipe israélienne, où plusieurs dizaines de supporters de l’Hapoël Holon siègés.

C’est à partir de cette coupure (42-43, 21’39) que Nanterre a véritablement commencé à se détacher, notamment grâce à 7 points de Desi Rodriguez (15 points à 6/16 aux tirs) durant ce 3e quart-temps. Dans la dernière période, les Altoséquanais ont su maintenir leur adversaire à distance, bien aidés par la polyvalence de Paul Lacombe (10 points à 4/8 aux tirs, 9 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre pour 23 d’évaluation).

Un play-in abordable contre Ostende

« C’est une victoire qui représente beaucoup de fierté », soulignait Philippe Da Silva, avant d’ajouter plus tard : « Les garçons ont été héroïques ». Mal embarqué après avoir perdu les deux matchs de son groupe contre Igokea, Nanterre 92 se hisse malgré tout au play-in de la BCL, avec l’avantage du terrain qui plus est. À ce nouveau stade de la compétition, les Franciliens défieront les Belges d’Ostende, en format aller-retour avec une réception à Maurice-Thorez pour la second match.