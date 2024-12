Le match Nanterre – Hapoël Holon à huis clos

Pas de public, pas d’ambiance. Le Palais des Sports Maurice-Thorez sera vide ce mercredi 18 décembre pour la rencontre entre Nanterre 92 et l’Hapoël Holon, comptant pour la Ligue des Champions de basket (BCL). Par arrêté municipal, le maire de Nanterre, Raphaël Adam, a interdit la présence de spectateurs. Une décision exceptionnelle, justifiée par les risques de violences liés au conflit armé dans la bande de Gaza et à des tensions croissantes autour de cet événement sportif.

Dans un communiqué publié lundi, la mairie de Nanterre a justifié sa décision en évoquant « le contexte géopolitique national et international particulièrement tendu résultant de la situation au Proche-Orient », ainsi que « la montée croissante des tensions autour de la tenue du match ». Ces tensions se sont manifestées ces derniers jours à travers des pétitions appelant au boycott, des messages de menace adressés aux joueurs, ainsi qu’un « achat massif de billets hors des canaux habituels », rendant difficile l’identification des spectateurs à risque.

Des manifestations et des précédents inquiétants

Le week-end dernier, une première manifestation contre la tenue du match avait rassemblé plusieurs centaines de personnes dans la ville, à l’appel d’organisations telles qu’EuroPalestine. D’autres rassemblements sont prévus les mardi 17 et mercredi 18 décembre, augmentant encore les craintes de provocations ou de confrontations à proximité de l’enceinte sportive. La mairie a également cité des précédents récents, comme les incidents lors du match de football entre la France et Israël au Stade de France le 14 novembre, ou encore les échauffourées survenues avant une rencontre de Ligue Europa entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv début novembre.

Dans ce contexte, la mairie a estimé que le huis clos était « la mesure la plus adaptée pour prévenir les troubles à l’ordre public et protéger les habitants de Nanterre ainsi que les sportifs professionnels ». Seuls les joueurs, le staff des deux équipes, les officiels et les personnes accréditées seront autorisés à accéder à la salle.

Un impact négatif pour Nanterre, en course pour la qualification



Pour Nanterre 92, cette décision est un coup dur. Derniers de leur groupe en BCL, les joueurs comptaient sur le soutien de leur public pour tenter de renverser le deuxième de la poule, l’Hapoël Holon. Mais c’est désormais dans une ambiance feutrée qu’ils devront chercher à décrocher une victoire cruciale pour leurs espoirs européens.

Les supporters, quant à eux, expriment leur déception face à ce huis clos imposé. Certains dénoncent une décision trop radicale, mais d’autres comprennent la nécessité de garantir la sécurité dans un contexte aussi tendu. La rencontre se déroulera mercredi à 20h au Palais des Sports Maurice-Thorez, dans un silence imposé, mais sous haute surveillance.