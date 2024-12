NBA Christmas Day 2024 : Wembanyama, Gobert et Yabusele sur les parquets à Noël

Le NBA Christmas Day, soit la soirée de Noël de la NBA, se déroulera ce mercredi 25 décembre de 18h à 6h du matin avec cinq affiches au programme.

Comme il est de tradition, Noël va commencer à New York, avec la réception des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans). Les Français se suivront ensuite sur les parquets, avec le déplacement des Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) chez les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Avant minuit, débutera le rencontre entre les champions en titre, les Bostons celtics, et les Philadelphie Sixers de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans).

La nuit de Noël en NBA se terminera sur la côte Ouest des États-Unis avec les Golden State Warriors contre les Los Angeles Lakers (02h00) ainsi que les Phoenix Suns contre les Denver Nuggets (04h30).

