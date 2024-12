Neal Quinn (Aix-Maurienne) élu MVP du mois de novembre en Pro B

Neal Quinn (2,13 m, 23 ans) a été élu MVP du mois de novembre en Pro B. S’il n’a pas pu empêcher la défaite d’Aix-Maurienne contre Orléans et Lee Moore (29 points) ce vendredi 6 décembre (96-115), l’international irlandais a bien été choisi pour le mois de novembre par les lecteurs et abonnés Instagram de BeBasket.

Auteur de 12,8 points, 6,2 rebonds et 1,6 passe décisive pour 17,8 d’évaluation, le pivot s’est montré très précieux. Surtout, il a fortement contribué aux 4 victoires en 5 matches de l’équipe de Kenny Grant. Contre Chartres, il a ainsi cumulé 17 points à 7/8 aux tirs et 5 rebonds pour 23 d’évaluation. A Vichy, il a terminé à 16 points à 8/13 et 12 rebonds pour 22 d’évaluation. Dans le choc contre le leader de Pro B, Boulazac, perdu 91-80, il s’est montré à la hauteur (13 points à 6/7 et 7 rebonds pour 20 d’évaluation).

Jeune pivot de 23 ans, Neal Quinn s’installe très bien au niveau professionnel sous les couleurs d’Aix-Maurienne, surprenant cinquième de Pro B (10 victoires et 5 défaites).