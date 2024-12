Robineau, Jeanne, Quinn et Moore ; Qui est le MVP de Pro B en novembre 2024 ?

Qui succédera à Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans), élu MVP du mois d’octobre en Pro B ? Avec cinq journées en novembre, le mois a été chargé malgré la trêve internationale. Lee Moore, l’arrière d’Orléans, est le grand favori alors que l’OLB n’a pas perdu sur le mois écoulé. Voici les quatre candidats retenus

Si Ousman Krubally (23,5 d’évaluation en moyenne) aurait pu encore être nominé, nous avons cette fois choisi Hugo Robineau. L’arrière a mené le BBD à trois succès en quatre matches en novembre. Après le court revers à Caen (-4), les Périgourdins ont enchaîné trois victoires. L’ex-Choletais a tourné à 20,5 d’évaluation de moyenne, avec une grande régularité : 16 points et 4 passes décisives pour 16 d’évaluation face au CBC, 22 points à 8/10 et 4 passes décisives pour 21 d’évaluation en 21 minutes sur le parquet du HTV, 20 points à 7/7, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 26 d’évaluation en 23 minutes dans le choc remporté chez l’Aix-Maurienne Savoie Basket puis 16 points à 6./10 et 6 passes décisives pour 19 d’évaluation en 25 minutes lors de la récente démonstration contre Fos Provence (+17). Propre et costaud !

Moins régulier, forfait sur le dernier match gagné par Poitiers à Blois, Jonathan Jeanne peut toutefois monter très haut. Dominateur face à Rouen à la Toussaint (19 points à 7/8, 9 rebonds et 5 fautes provoquées pour 24 d’évaluation en seulement 19 minutes), le Guadeloupéen a régné à Antibes une semaine plus tard (21 points à 7/9, 11 rebonds, 3 contres et 8 fautes provoquées pour 31 d’évaluation en 30 minutes). Et même quand il ne réalise pas de carton, le récent partenaire d’entraînement de l’équipe de France termine avec au moins 10 points (13 en 19 minutes à Roanne, 10 à 5/6 face au SCABB). De quoi tourner à 17,5 d’évaluation par match en novembre. Surtout, Poitiers a remporté 4 matches sur 5 en novembre.

Autre pivot de grande taille, Neal Quinn n’a pas franchement le morphotype du poste 5 de Pro B. Il n’empêche que l’Américano-Irlandais est très rentable chez l’une des surprises de ce début de saison. En novembre, Aix-Maurienne a fait mieux que confirmer avec 4 victoires en 5 matches. S’il a été moins dedans à Antibes vendredi dernier (6 points à 3/5, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 11 d’évaluation en 17 minutes), son équipe a livré une nouvelle belle prestation pour l’emporter de 17 points (82-99) à l’AzurArena. Auparavant, il avait fini à 23, 22, 13 et 20 d’évaluation contre Chartres, Vichy, Roanne et Boulazac. Journée après journée, lui et son équipe confirment.

Un parfait 4/4. Orléans n’a pas perdu en novembre et le doit beaucoup à Lee Moore, son arrière étasunien. Ce dernier a enchaîné les grosses performances avec surtout un énorme carton face à l’Alliance Sport Alsace : 35 points à 15/19 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 38 d’évaluation dans une victoire de 2 points à l’extérieur. Autrement, il n’est jamais descendu sous les 19 d’évaluation. De quoi aligner une moyenne de 25,7 d’évaluation en novembre. Il est donc le grand favori pour ce titre de MVP.